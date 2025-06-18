До 12 годин без світла. Українські школи підготують до роботи під час блекаутів

В Україні запускають масштабний проєкт енергонезалежних шкіл. Після завершення 2 етапів автономізації вони зможуть працювати до 12 годин без світла.
Про це розповів заступник керівника Офісу президента Віктор Микита, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Росія продовжує завдавати ударів по цивільних енергетичних об’єктах України. Ворог планує й подальші атаки на енергетику, які можуть бути зараз менш помітними", - зауважив заступник керівника ОП.
За словами Микити, у звʼязку з цим, реагування та рішення на всіх рівнях повинні бути прагматичні.
"Ми готові реагувати на будь-які кризові ситуації й загрози. Доводили це неодноразово за останні чотири роки. Враховуючи набутий досвід, одними з головних пріоритетів на місцях визначені освіта та охорона здоровʼя", - пояснив він.
Микита наголосив, що зараз на порядку денному наради - одне з таких рішень: створення енергонезалежних закладів освіти в регіонах і громадах, котрі зможуть автономно функціонувати до 12 годин попри можливі відключення світла внаслідок потенційних атак агресора на обʼєкти енергогенерації.
Мета проєкту - створити осередки на базі шкіл, які, попри можливі відключення світла будуть продовжувати автономну роботу завдяки акумуляторам та сонячній генерації.
"У випадку можливих атак ворога на обʼєкти енергетики й перебоїв в електропостачанні опорні школи у громадах стануть місцями, де діти зможуть перебувати в позанавчальний час до пізнього вечора. Тут вони зможуть займатися спортом, переглядати фільми, слухати лекції, грати в розвиваючі ігри", - зазначив він.
На першому етапі проєкту, за даними Микити, розглядають найбільші опорні школи з наявними бомбосховищами та твердопаливними котлами для обігріву. Там, де немає котлів - проєктують встановлення резервних.
На другому етапі ініціативи буде розглянуто всі інші опорні заклади освіти.
Проєкт створення енергонезалежних закладів освіти передбачає три черги:
Перша: заміна всіх освітлювальних ламп на енергозберігаючі, що дозволить скоротити обʼєми споживання електроенергії.
Друга: встановлення сонячних панелей, акумуляторів та інверторів відповідної потужності.
Третя: обладнання шкіл необхідним устаткуванням для роботи із дітьми в позанавчальний час на території закладів освіти.
Водночас, за даними заступника керівника ОП, буде сформовано програми зайнятості дітей у позанавчальний час до пізнього вечора на території школи залежно від віку та індивідуальних побажань.
"Рішення сформоване на підставі досвіду, отриманого в межах функціонування окремих енергонезалежних закладів освіти, які вже ефективно працюють в областях і довели на практиці доцільність зазначеного підходу", - додав він.
Микита також розповів, що керівники ОВА вже отримали відповідні доручення на проведення розрахунків, проєктування та реалізацію проєкту спільно з громадами в найкоротші терміни до початку осіннього-зимового періоду.
Зауважимо, що обмеження постачання електроенергії в Україні пов'язані насамперед із масштабними руйнуваннями енергетичної інфраструктури, спричиненими російськими ракетними та дроновими атаками.
Щоб збалансувати попит і пропозицію в енергосистемі, оператори часто були змушені впроваджувати графіки погодинних відключень або аварійні обмеження.
Зауважимо, що раніше цього року експерти пояснили, що врятує Україну від блекаутів взимку.
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