До 12 часов без света. Украинские школы подготовят к работе во время блэкаутов

В Украине запускают масштабный проект энергонезависимых школ. После завершения 2 этапов автономизации они смогут работать до 12 часов без света.
Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Виктор Микита, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Россия продолжает наносить удары по гражданским энергетическим объектам Украины. Враг планирует и дальнейшие атаки на энергетику, которые могут быть сейчас менее заметными", - отметил заместитель руководителя ОП.
По словам Микиты, в связи с этим, реагирование и решения на всех уровнях должны быть прагматичными.
"Мы готовы реагировать на любые кризисные ситуации и угрозы. Доказывали это неоднократно за последние четыре года. Учитывая приобретенный опыт, одними из главных приоритетов на местах определены образование и здравоохранение", - пояснил он.
Микита отметил, что сейчас на повестке дня совещания - одно из таких решений: создание энергонезависимых учебных заведений в регионах и громадах, которые смогут автономно функционировать до 12 часов, несмотря на возможные отключения света в результате потенциальных атак агрессора на объекты энергогенерации.
Цель проекта - создать ячейки на базе школ, которые, несмотря на возможные отключения света будут продолжать автономную работу благодаря аккумуляторам и солнечной генерации.
"В случае возможных атак врага на объекты энергетики и перебоев в электроснабжении опорные школы в громадах станут местами, где дети смогут находиться во внеучебное время до позднего вечера. Здесь они смогут заниматься спортом, смотреть фильмы, слушать лекции, играть в развивающие игры", - отметил он.
На первом этапе проекта, по данным Микиты, рассматривают крупнейшие опорные школы с имеющимися бомбоубежищами и твердотопливными котлами для обогрева. Там, где нет котлов - проектируют установку резервных.
На втором этапе инициативы будут рассмотрены все другие опорные учебные заведения.
Проект создания энергонезависимых учебных заведений предусматривает три очереди:
Первая: замена всех осветительных ламп на энергосберегающие, что позволит сократить объемы потребления электроэнергии.
Вторая: установка солнечных панелей, аккумуляторов и инверторов соответствующей мощности.
Третья: оборудование школ необходимым оборудованием для работы с детьми во внеучебное время на территории учебных заведений.
В то же время, по данным заместителя руководителя ОП, будут сформированы программы занятости детей во внеучебное время до позднего вечера на территории школы в зависимости от возраста и индивидуальных пожеланий.
"Решение сформировано на основании опыта, полученного в рамках функционирования отдельных энергонезависимых учебных заведений, которые уже эффективно работают в областях и доказали на практике целесообразность указанного подхода", - добавил он.
Микита также рассказал, что руководители ОВА уже получили соответствующие поручения на проведение расчетов, проектирование и реализацию проекта совместно с общинами в кратчайшие сроки до начала осеннего-зимнего периода.
Заметим, что ограничения поставок электроэнергии в Украине связаны прежде всего с масштабными разрушениями энергетической инфраструктуры, вызванными российскими ракетными и дроновыми атаками.
Чтобы сбалансировать спрос и предложение в энергосистеме, операторы часто были вынуждены вводить графики почасовых отключений или аварийные ограничения.
Заметим, что ранее в этом году эксперты объяснили, что спасет Украину от блэкаутов зимой.
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