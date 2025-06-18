До 12 часов без света. Украинские школы подготовят к работе во время блэкаутов

"Россия продолжает наносить удары по гражданским энергетическим объектам Украины. Враг планирует и дальнейшие атаки на энергетику, которые могут быть сейчас менее заметными", - отметил заместитель руководителя ОП.

По словам Микиты, в связи с этим, реагирование и решения на всех уровнях должны быть прагматичными.

"Мы готовы реагировать на любые кризисные ситуации и угрозы. Доказывали это неоднократно за последние четыре года. Учитывая приобретенный опыт, одними из главных приоритетов на местах определены образование и здравоохранение", - пояснил он.

Микита отметил, что сейчас на повестке дня совещания - одно из таких решений: создание энергонезависимых учебных заведений в регионах и громадах, которые смогут автономно функционировать до 12 часов, несмотря на возможные отключения света в результате потенциальных атак агрессора на объекты энергогенерации.

Цель проекта - создать ячейки на базе школ, которые, несмотря на возможные отключения света будут продолжать автономную работу благодаря аккумуляторам и солнечной генерации.

"В случае возможных атак врага на объекты энергетики и перебоев в электроснабжении опорные школы в громадах станут местами, где дети смогут находиться во внеучебное время до позднего вечера. Здесь они смогут заниматься спортом, смотреть фильмы, слушать лекции, играть в развивающие игры", - отметил он.

Проект автономизации школ в Украине

На первом этапе проекта, по данным Микиты, рассматривают крупнейшие опорные школы с имеющимися бомбоубежищами и твердотопливными котлами для обогрева. Там, где нет котлов - проектируют установку резервных.

На втором этапе инициативы будут рассмотрены все другие опорные учебные заведения.

Проект создания энергонезависимых учебных заведений предусматривает три очереди:

Первая: замена всех осветительных ламп на энергосберегающие, что позволит сократить объемы потребления электроэнергии.

Вторая: установка солнечных панелей, аккумуляторов и инверторов соответствующей мощности.

Третья: оборудование школ необходимым оборудованием для работы с детьми во внеучебное время на территории учебных заведений.

В то же время, по данным заместителя руководителя ОП, будут сформированы программы занятости детей во внеучебное время до позднего вечера на территории школы в зависимости от возраста и индивидуальных пожеланий.

"Решение сформировано на основании опыта, полученного в рамках функционирования отдельных энергонезависимых учебных заведений, которые уже эффективно работают в областях и доказали на практике целесообразность указанного подхода", - добавил он.

Микита также рассказал, что руководители ОВА уже получили соответствующие поручения на проведение расчетов, проектирование и реализацию проекта совместно с общинами в кратчайшие сроки до начала осеннего-зимнего периода.