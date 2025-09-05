UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

До 12 годин без світла. У Дніпрі місцями діють графіки відключення світла

Фото: у Дніпрі місцями діють графіки відключення світла (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Дніпрі діють графіки відключення електроенергії. Однак світло вимикають не по всьому місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центральної енергетичної компанії".

Зазначається, що світло вимикають у будинках, які обслуговує "Центральна енергетична компанія" та які постраждали від російської атаки в ніч проти 30 серпня.

Протягом тижня були відключення в три черги, але наразі діють дві.

Завтра, 6 вересня, I черга відключатиметься:

  • з 02:00 до 07:00;
  • з 12:00 до 17:00;
  • з 22:00 до 24:00.

II черга відключатиметься:

  • з 00:00 до 02:00;
  • з 07:00 до 12:00;
  • з 17:00 до 22:00.

З переліком адрес по чергах можна ознайомитися за посиланням.

Обстріл Дніпра 30 серпня

В ніч проти 30 серпня росіяни здійснили комбіновану атаку РФ по Україні. Вибухи було чути у Луцьку, Дніпрі, Запоріжжі та багатьох інших містах.

Зокрема, як повідомили в Дніпропетровській ОВА, росіяни масовано атакували Дніпро та Павлоград.

У містах були пошкоджені інфраструктурні об'єкти, на них виникли пожежі.

Крім цього, в Дніпрі загорілися приватний будинок і господарська будівля.

Також низка Telegram-каналів писали, що у Дніпрі після ворожої атаки частково зникло світло.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДнипроГрафіки відключення світлаВідключеня світла