До 12 годин без світла. У Дніпрі місцями діють графіки відключення світла

У Дніпрі діють графіки відключення електроенергії. Однак світло вимикають не по всьому місту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центральної енергетичної компанії".
Зазначається, що світло вимикають у будинках, які обслуговує "Центральна енергетична компанія" та які постраждали від російської атаки в ніч проти 30 серпня.
Протягом тижня були відключення в три черги, але наразі діють дві.
Завтра, 6 вересня, I черга відключатиметься:
II черга відключатиметься:
З переліком адрес по чергах можна ознайомитися за посиланням.
В ніч проти 30 серпня росіяни здійснили комбіновану атаку РФ по Україні. Вибухи було чути у Луцьку, Дніпрі, Запоріжжі та багатьох інших містах.
Зокрема, як повідомили в Дніпропетровській ОВА, росіяни масовано атакували Дніпро та Павлоград.
У містах були пошкоджені інфраструктурні об'єкти, на них виникли пожежі.
Крім цього, в Дніпрі загорілися приватний будинок і господарська будівля.
Також низка Telegram-каналів писали, що у Дніпрі після ворожої атаки частково зникло світло.