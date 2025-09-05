До 12 годин без світла. У Дніпрі місцями діють графіки відключення світла

Обстріл Дніпра 30 серпня

В ніч проти 30 серпня росіяни здійснили комбіновану атаку РФ по Україні. Вибухи було чути у Луцьку, Дніпрі, Запоріжжі та багатьох інших містах.

Зокрема, як повідомили в Дніпропетровській ОВА, росіяни масовано атакували Дніпро та Павлоград.

У містах були пошкоджені інфраструктурні об'єкти, на них виникли пожежі.

Крім цього, в Дніпрі загорілися приватний будинок і господарська будівля.

Також низка Telegram-каналів писали, що у Дніпрі після ворожої атаки частково зникло світло.