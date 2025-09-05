До 12 часов без света. В Днепре местами действуют графики отключения света

Обстрел Днепра 30 августа

В ночь на 30 августа россияне совершили комбинированную атаку РФ по Украине. Взрывы были слышны в Луцке, Днепре, Запорожье и многих других городах.

В частности, как сообщили в Днепропетровской ОВА, россияне массировано атаковали Днепр и Павлоград.

В городах были повреждены инфраструктурные объекты, на них возникли пожары.

Кроме этого, в Днепре загорелись частный дом и хозяйственная постройка.

Также ряд Telegram-каналов писали, что в Днепре после вражеской атаки частично исчез свет.