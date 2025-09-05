RU

Общество Образование Деньги Изменения

До 12 часов без света. В Днепре местами действуют графики отключения света

Фото: в Днепре местами действуют графики отключения света (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Днепре действуют графики отключения электроэнергии. Однако свет выключают не по всему городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центральной энергетической компании".

Отмечается, что свет выключают в домах, которые обслуживает "Центральная энергетическая компания" и которые пострадали от российской атаки в ночь на 30 августа.

В течение недели были отключения в три очереди, но сейчас действуют две.

Завтра, 6 сентября, I очередь будет отключаться:

  • с 02:00 до 07:00;
  • с 12:00 до 17:00;
  • с 22:00 до 24:00.

II очередь будет отключаться:

  • с 00:00 до 02:00;
  • с 07:00 до 12:00;
  • с 17:00 до 22:00.

С перечнем адресов по очередям можно ознакомиться по ссылке.

 

Обстрел Днепра 30 августа

В ночь на 30 августа россияне совершили комбинированную атаку РФ по Украине. Взрывы были слышны в Луцке, Днепре, Запорожье и многих других городах.

В частности, как сообщили в Днепропетровской ОВА, россияне массировано атаковали Днепр и Павлоград.

В городах были повреждены инфраструктурные объекты, на них возникли пожары.

Кроме этого, в Днепре загорелись частный дом и хозяйственная постройка.

Также ряд Telegram-каналов писали, что в Днепре после вражеской атаки частично исчез свет.

