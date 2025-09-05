До 12 часов без света. В Днепре местами действуют графики отключения света

В Днепре действуют графики отключения электроэнергии. Однако свет выключают не по всему городу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центральной энергетической компании".
Отмечается, что свет выключают в домах, которые обслуживает "Центральная энергетическая компания" и которые пострадали от российской атаки в ночь на 30 августа.
В течение недели были отключения в три очереди, но сейчас действуют две.
Завтра, 6 сентября, I очередь будет отключаться:
II очередь будет отключаться:
С перечнем адресов по очередям можно ознакомиться по ссылке.
В ночь на 30 августа россияне совершили комбинированную атаку РФ по Украине. Взрывы были слышны в Луцке, Днепре, Запорожье и многих других городах.
В частности, как сообщили в Днепропетровской ОВА, россияне массировано атаковали Днепр и Павлоград.
В городах были повреждены инфраструктурные объекты, на них возникли пожары.
Кроме этого, в Днепре загорелись частный дом и хозяйственная постройка.
Также ряд Telegram-каналов писали, что в Днепре после вражеской атаки частично исчез свет.