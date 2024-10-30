До 12 годин без світла. Де у Київській області запланували відключення електроенергії

Де саме в Київській області заплановані відключення

У Боярській громаді Київської області відключення електропостачання заплановане на сьогодні, 30 жовтня.

Так, під час проведення ремонтних робіт, можливе відключення електроенергії до 18:00 у таких населених пунктах:

Боярка - по вулиці Сільгосптехнікум

- по вулиці Сільгосптехнікум Тарасівка - по вулицях Абрикосова, Березова, Богдана Хмельницького, Бондарчука, Братів Щеглов, Героїв Маріуполя, Вентова, Весняна, Високовольтна, Високовольтна 2, Вишнева, Відродження, Коцюбайла, Грушева, Зелена, Зелений, Зоряна, Івана Гончара, Інни Діхтяренко, Київська, Кленова, Незламності, Котляревського, Котовського, Л. Бикова, Липова, Лугова, Марії Залевської, Михайлівська, Набережна, О. Гончара, Озерний, Павлюченка Станіслава, Парникова, Петра Могили, Південна, Пшенична, Садова, Сіверська, Сковороди, Сливова, Хутірська, Червона, Черешнева, Шевченка, Щаслива, Щорса, Юрівська та Юрія Литвина

Тим часом до 19:00 світла може не бути в населених пунктах:

Забір'я - по вулицях Вітянська, Грушевського, Зоряна, Калинова, Квітнева, Лісна, Лугова, Озерний, Перемоги, Польова, Польовий, Симоненка, Сонячна, Шевченка, Ярова

- по вулицях Вітянська, Грушевського, Зоряна, Калинова, Квітнева, Лісна, Лугова, Озерний, Перемоги, Польова, Польовий, Симоненка, Сонячна, Шевченка, Ярова Княжичі - по вулицях Воздвиженська, Єдності, Жовтнева, Косаря, Набережна, Шевченка, Шкільна

- по вулицях Воздвиженська, Єдності, Жовтнева, Косаря, Набережна, Шевченка, Шкільна Жорнівка - по вулицях Захисників України, Дачна, Ірпінська, Л. Українки, Джерельний, Кооперативна, Кооперативний пров., Лісна, Озерний, Перемоги, Першотравнева, Польова, Садова та Шляхова

Допис Боярського інформаційного центру (скриншот: facebook.com/BoyarkaIC)

У Томашівській громаді Київської області відключення електропостачання заплановане також на сьогодні, 30 жовтня.

Так, до 19:30 світла не буде в селі Соснівка:

по вул. Лесі Українки

по вул. Пшенична

по вул. Соборна

по вул. Шевченка

по вул. Шкільна

Уточнюється, що ПРАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" проводитиме профілактичні роботи у межах громади - з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах.

Допис Томашівської громади (скриншот: facebook.com/Томашівська громада)

У Гірській територіальній громаді Київської області відключення електроенергії заплановане на четвер, 31 жовтня, з 9:00 до 19:00.

У зв'язку з виконанням профілактичних робіт світла не буде у населених пунктах:

Затишне - по вул. Весняна, Г. Бідненко, Квітнева, Молодіжна, Молодіжний, Н.Тютюна, Невизначена, О.Бердник, Паркова, Польова, Садова, Світла, Травнева, Центральна, Шевченка

- по вул. Весняна, Г. Бідненко, Квітнева, Молодіжна, Молодіжний, Н.Тютюна, Невизначена, О.Бердник, Паркова, Польова, Садова, Світла, Травнева, Центральна, Шевченка Ревне - по вул. Бориспільська, Бригадна, Будівельників, Виноградна, Вишнева, Волошкова, Гагаріна, Горького, Дружби, Квартальна, Київська, Малинова, масив "Південний", вул Квітнева, Медова, Миру, Молодіжна, Невизначена, Новонарізна, Новопрорізна, Новоселів, П. Зубаня, Паркова, Персикова, Полунична, Польова, Райдужна, Райдужний, Садова, Смарагдова, Смородинова, Соборна, Солідарності, Соснова, Столична, Українська, Центральна, Шевченка, Шкільна, Яблунева, Ягідна

- по вул. Бориспільська, Бригадна, Будівельників, Виноградна, Вишнева, Волошкова, Гагаріна, Горького, Дружби, Квартальна, Київська, Малинова, масив "Південний", вул Квітнева, Медова, Миру, Молодіжна, Невизначена, Новонарізна, Новопрорізна, Новоселів, П. Зубаня, Паркова, Персикова, Полунична, Польова, Райдужна, Райдужний, Садова, Смарагдова, Смородинова, Соборна, Солідарності, Соснова, Столична, Українська, Центральна, Шевченка, Шкільна, Яблунева, Ягідна Мартусівка - по вул. Сонячна (8-го Березня), Бориспільська, Виноградна, Вишнева, Гагаріна, Дружби, Дружби пров., Заводська, Калинова, Каштанова, Київський, Козацька, Кооперативний, Котляревського пров., Лесі Українки, Мойсеєва, Молодіжна, Невизначена, Перемоги, Польова, Промислова, Радгоспна, Радгоспний, Садова, Травнева, Франка, Чубинського, Шевченка, Широка, Шкільна, Шкільний, Яблунева

Допис Гірської сільської ради (скриншот: facebook.com/GirskaSilskaRada)

У Калинівській селищній територіальній громаді Київської області відключення електроенергії заплановане на четвер, 31 жовтня, з 8:30 до 19:30.

Причина така сама: профілактичні роботи з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах.

У зв'язку з виконанням цих робіт заплановане відключення електроенергії у таких населених пунктах:

Калинівка - по вулицях Степова й Центральна

- по вулицях Степова й Центральна Багрин - по вулицях Антонова, Волошкова, Гончара, Горького, Дружби, Заводська, Залізнична, Залізничний, Квіткова, Київська, Лисенка, Лугова, Медова, Михайлівська, Молодіжна, Незалежності, Озерна, Польова, Сікорського, Соборна, Стуса та Шевченка

- по вулицях Антонова, Волошкова, Гончара, Горького, Дружби, Заводська, Залізнична, Залізничний, Квіткова, Київська, Лисенка, Лугова, Медова, Михайлівська, Молодіжна, Незалежності, Озерна, Польова, Сікорського, Соборна, Стуса та Шевченка Хлепча - по вулицях Гориста, Дачна, Змієвий вал, Зоряна, Косіора, Лісова Поляна, Молодіжна, Підгірна, Прорізна, СТ "Лісова поляна", Степова, Центральна, Шевченка, Яблунева та Якіра

- по вулицях Гориста, Дачна, Змієвий вал, Зоряна, Косіора, Лісова Поляна, Молодіжна, Підгірна, Прорізна, СТ "Лісова поляна", Степова, Центральна, Шевченка, Яблунева та Якіра Діброва - по вулицях Благодатна, Васильківська, Васильківський, Вишнева, Горіховий, Грушевського, Житневий, Калинівська, Калинова, Лесі Українки, Лісовий, Нова, Садова, Симиренка, Центральна, Шкільна, Шкільний, Щастя та Яровий

- по вулицях Благодатна, Васильківська, Васильківський, Вишнева, Горіховий, Грушевського, Житневий, Калинівська, Калинова, Лесі Українки, Лісовий, Нова, Садова, Симиренка, Центральна, Шкільна, Шкільний, Щастя та Яровий Велика Солтанівка - по вулиці Набережна

Допис Калинівської селищної ради (скриншот: facebook.com/kalinivkaselisnarada)

Тим часом у селі Красилівка світла не буде в суботу, 2 листопада.

"З 9:00 до 18:00 буде відключення електроенергії в селі Красилівка, у зв'язку з проведенням профілактичних робіт та з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій", - уточнили у прес-службі Красилівської сільської ради.

Допис Красилівської сільради (скриншот: facebook.com/Красилівська сільська рада. Офіційна сторінка)

У Чабанівській селищній територіальній громаді Київської області відключення електроенергії заплановане на п'ятницю, 1 листопада (через профілактичні роботи з метою підвищення надійності електропостачання та попередження можливих аварій в електричних мережах).

З 8:00 до 20:00 світла не буде:

у селищі Чабани - по вулицях Машинобудівників та Одеське Шосе

- по вулицях Машинобудівників та Одеське Шосе у селі Новосілки - по вулицях Інститутська та Сонячна

Допис Чабанівської селищної ради (скриншот: facebook.com/chabany.rada.gov.ua)

У Димерській громаді Київської області відключення електроенергії заплановане на суботу, 2 листопада.

З 9:00 до 19:00 через проведення профілактичних робіт з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах світла не буде у селі Демидів:

по вул. Богдана Хмельницького

по вул. Київська

по вул. Нижній Вал

по вул. Шевченка

Допис Димерської громади (скриншот: facebook.com/rada.Dymer)