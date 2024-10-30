До 12 годин без світла. Де у Київській області запланували відключення електроенергії

У деяких населених пунктах Київської області анонсували планові відключення електроенергії - у період з 30 жовтня до 2 листопада.
РБК-Україна розповідає, що про це відомо.
У Боярській громаді Київської області відключення електропостачання заплановане на сьогодні, 30 жовтня.
Так, під час проведення ремонтних робіт, можливе відключення електроенергії до 18:00 у таких населених пунктах:
Тим часом до 19:00 світла може не бути в населених пунктах:
Допис Боярського інформаційного центру (скриншот: facebook.com/BoyarkaIC)
У Томашівській громаді Київської області відключення електропостачання заплановане також на сьогодні, 30 жовтня.
Так, до 19:30 світла не буде в селі Соснівка:
Уточнюється, що ПРАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" проводитиме профілактичні роботи у межах громади - з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах.
Допис Томашівської громади (скриншот: facebook.com/Томашівська громада)
У Гірській територіальній громаді Київської області відключення електроенергії заплановане на четвер, 31 жовтня, з 9:00 до 19:00.
У зв'язку з виконанням профілактичних робіт світла не буде у населених пунктах:
Допис Гірської сільської ради (скриншот: facebook.com/GirskaSilskaRada)
У Калинівській селищній територіальній громаді Київської області відключення електроенергії заплановане на четвер, 31 жовтня, з 8:30 до 19:30.
Причина така сама: профілактичні роботи з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах.
У зв'язку з виконанням цих робіт заплановане відключення електроенергії у таких населених пунктах:
Допис Калинівської селищної ради (скриншот: facebook.com/kalinivkaselisnarada)
Тим часом у селі Красилівка світла не буде в суботу, 2 листопада.
"З 9:00 до 18:00 буде відключення електроенергії в селі Красилівка, у зв'язку з проведенням профілактичних робіт та з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій", - уточнили у прес-службі Красилівської сільської ради.
Допис Красилівської сільради (скриншот: facebook.com/Красилівська сільська рада. Офіційна сторінка)
У Чабанівській селищній територіальній громаді Київської області відключення електроенергії заплановане на п'ятницю, 1 листопада (через профілактичні роботи з метою підвищення надійності електропостачання та попередження можливих аварій в електричних мережах).
З 8:00 до 20:00 світла не буде:
Допис Чабанівської селищної ради (скриншот: facebook.com/chabany.rada.gov.ua)
У Димерській громаді Київської області відключення електроенергії заплановане на суботу, 2 листопада.
З 9:00 до 19:00 через проведення профілактичних робіт з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах світла не буде у селі Демидів:
Допис Димерської громади (скриншот: facebook.com/rada.Dymer)
Нагадаємо, відключення світла в Україні може відбуватися на тлі кількох причин, серед яких основними є планові або аварійні відключення через енергетичну кризу, спричинену пошкодженням інфраструктури під час війни.
У зв'язку з нестачею електроенергії спеціалісти складають графіки відключення світла (розклад, за яким тимчасово відключається електропостачання в окремих містах, регіонах або ж на певних об'єктах).
Тобто графіки складаються для оптимізації роботи електромережі в умовах дефіциту електроенергії або для запобігання аварійним ситуаціям.
Згідно з даними експертів, в Україні графіки відключень світла можуть повернути будь-якої миті.
Читайте також, з яким рівнем готовності енергосистема України "входить в зиму"
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Facebook-сторінки Боярського інформаційного центру, Томашівської громади, Гірської сільської ради, Калинівської селищної ради, Красилівської сільської ради, Чабанівської селищної ради, Димерської громади.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.