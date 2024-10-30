До 12 часов без света. Где в Киевской области запланировали отключение электроэнергии

В некоторых населенных пунктах Киевской области анонсировали плановые отключения электроэнергии - в период с 30 октября по 2 ноября.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
В Боярской общине Киевской области отключение электроснабжения запланировано на сегодня, 30 октября.
Так, во время проведения ремонтных работ возможно отключение электроэнергии до 18:00 в следующих населенных пунктах:
Между тем до 19:00 света может не быть в населенных пунктах:
Пост Боярского информационного центра (скриншот: facebook.com/BoyarkaIC)
В Томашевской общине Киевской области отключение электроснабжения запланировано также на сегодня, 30 октября.
Так, до 19:30 света не будет в селе Сосновка:
Уточняется, что ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" будет проводить профилактические работы в рамках общины - с целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях.
Пост Томашевской общины (скриншот: facebook.com/Томашівська громада)
В Горной территориальной общине Киевской области отключение электроэнергии запланировано на четверг, 31 октября, с 9:00 до 19:00.
В связи с выполнением профилактических работ света не будет в населенных пунктах:
Пост Горного сельского совета (скриншот: facebook.com/GirskaSilskaRada)
В Калиновской поселковой территориальной общине Киевской области отключение электроэнергии запланировано на четверг, 31 октября, с 8:30 до 19:30.
Причина та же: профилактические работы с целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях.
В связи с выполнением этих работ запланировано отключение электроэнергии в следующих населенных пунктах:
Пост Калиновского поселкового совета (скриншот: facebook.com/kalinivkaselisnarada)
Тем временем в селе Красиловка света не будет в субботу, 2 ноября.
"С 9:00 до 18:00 будет отключение электроэнергии в селе Красиловка в связи с проведением профилактических работ и с целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий", - уточнили в пресс-службе Красиловского сельского совета.
Пост Красиловского сельсовета (скриншот: facebook.com/Красилівська сільська рада. Офіційна сторінка)
В Чабановской поселковой территориальной общине Киевской области отключение электроэнергии запланировано на пятницу, 1 ноября (из-за профилактических работ с целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения возможных аварий в электрических сетях).
С 8:00 до 20:00 света не будет:
Пост Чабановского поселкового совета (скриншот: facebook.com/chabany.rada.gov.ua)
В Дымерской общине Киевской области отключение электроэнергии запланировано на субботу, 2 ноября.
С 9:00 до 19:00 из-за проведения профилактических работ с целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях света не будет в селе Демидов:
Пост Дымерской общины (скриншот: facebook.com/rada.Dymer)
Напомним, отключение света в Украине может происходить на фоне нескольких причин, среди которых основными являются плановые или аварийные отключения из-за энергетического кризиса, вызванного повреждением инфраструктуры во время войны.
В связи с нехваткой электроэнергии специалисты составляют графики отключения света (расписание, по которому временно отключается электроснабжение в отдельных городах, регионах или на определенных объектах).
То есть графики составляются для оптимизации работы электросети в условиях дефицита электроэнергии или для предотвращения аварийных ситуаций.
Согласно данным экспертов, в Украине графики отключений света могут вернуть в любой момент.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Facebook-страницы Боярского информационного центра, Томашевской общины, Горного сельского совета, Калиновского поселкового совета, Красиловского сельского совета, Чабановского поселкового совета, Дымерской общины.
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