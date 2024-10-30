До 12 часов без света. Где в Киевской области запланировали отключение электроэнергии

Где именно в Киевской области запланированы отключения

В Боярской общине Киевской области отключение электроснабжения запланировано на сегодня, 30 октября.

Так, во время проведения ремонтных работ возможно отключение электроэнергии до 18:00 в следующих населенных пунктах:

Боярка - по улице Сельхозтехникум

- по улице Сельхозтехникум Тарасовка - по улицам Абрикосовая, Березовая, Богдана Хмельницкого, Бондарчука, Братьев Щеглов, Героев Мариуполя, Вентовая, Весенняя, Высоковольтная, Высоковольтная 2, Вишневая, Возрождения, Коцюбайла, Грушевая, Зеленая, Зеленый, Зоряна, Киевская, Кленовая, Несокрушимости, Котляревского, Котовского, Л. Быкова, Липовая, Луговая, Марии Залевской, Михайловская, Набережная, О. Гончара, Озерный, Павлюченко Станислава, Парникова, Петра Могилы, Южная, Пшеничная, Садовая, Северская, Сковороды, Красная, Черешневая, Шевченко, Счастливая, Щорса, Юровская и Юрия Литвина

Между тем до 19:00 света может не быть в населенных пунктах:

Забирье - по улицам Витенская, Грушевского, Звездная, Калиновая, Апрельская, Лесная, Луговая, Озерный, Победы, Полевая, Полевой, Симоненко, Солнечная, Шевченко, Яровая

- по улицам Витенская, Грушевского, Звездная, Калиновая, Апрельская, Лесная, Луговая, Озерный, Победы, Полевая, Полевой, Симоненко, Солнечная, Шевченко, Яровая Княжичи - по улицам Воздвиженская, Единства, Октябрьская, Косаря, Набережная, Шевченко, Школьная

- по улицам Воздвиженская, Единства, Октябрьская, Косаря, Набережная, Шевченко, Школьная Жорновка - по улицам Защитников Украины, Дачная, Ирпенская, Л. Украинки, Родниковый, Кооперативная, Кооперативный пер., Лесная, Озерный, Победы, Первомайская, Полевая, Садовая и Шляховая

Пост Боярского информационного центра (скриншот: facebook.com/BoyarkaIC)

В Томашевской общине Киевской области отключение электроснабжения запланировано также на сегодня, 30 октября.

Так, до 19:30 света не будет в селе Сосновка:

по ул. Леси Украинки

по ул. Пшеничная

по ул. Соборная

по ул. Шевченко

по ул. Школьная

Уточняется, что ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" будет проводить профилактические работы в рамках общины - с целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях.

Пост Томашевской общины (скриншот: facebook.com/Томашівська громада)

В Горной территориальной общине Киевской области отключение электроэнергии запланировано на четверг, 31 октября, с 9:00 до 19:00.

В связи с выполнением профилактических работ света не будет в населенных пунктах:

Затишное - по ул. Весенняя, Г. Бидненко, Апрельская, Молодежная, Молодежный, Н. Тютюна, Неопределенная, О. Бердник, Парковая, Полевая, Садовая, Светлая, Майская, Центральная, Шевченко

- по ул. Весенняя, Г. Бидненко, Апрельская, Молодежная, Молодежный, Н. Тютюна, Неопределенная, О. Бердник, Парковая, Полевая, Садовая, Светлая, Майская, Центральная, Шевченко Ревное - по ул. Бориспольская, Бригадная, Строителей, Виноградная, Вишневая, Волошковая, Гагарина, Горького, Дружбы, Квартальная, Киевская, Малиновая, массив "Южный", ул. Парковая, Персиковая, Клубничная, Полевая, Радужная, Радужный, Садовая, Изумрудная, Смородиновая, Соборная, Солидарности, Сосновая, Столичная, Украинская, Центральная, Шевченко, Школьная, Яблоневая, Ягодная

- по ул. Бориспольская, Бригадная, Строителей, Виноградная, Вишневая, Волошковая, Гагарина, Горького, Дружбы, Квартальная, Киевская, Малиновая, массив "Южный", ул. Парковая, Персиковая, Клубничная, Полевая, Радужная, Радужный, Садовая, Изумрудная, Смородиновая, Соборная, Солидарности, Сосновая, Столичная, Украинская, Центральная, Шевченко, Школьная, Яблоневая, Ягодная Мартусовка - по ул. Солнечная (8-го Марта), Бориспольская, Виноградная, Вишневая, Гагарина, Дружбы, Дружбы пер., Заводская, Калиновая, Каштановая, Киевский, Казацкая, Кооперативный, Котляревского пер., Леси Украинки, Моисеева, Молодежная, Неопределенная, Победы, Полевая, Промышленная, Совхозная, Совхозный, Садовая, Майская, Франко, Чубинского, Шевченко, Широкая, Школьная, Школьный, Яблоневая

Пост Горного сельского совета (скриншот: facebook.com/GirskaSilskaRada)

В Калиновской поселковой территориальной общине Киевской области отключение электроэнергии запланировано на четверг, 31 октября, с 8:30 до 19:30.

Причина та же: профилактические работы с целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях.

В связи с выполнением этих работ запланировано отключение электроэнергии в следующих населенных пунктах:

Калиновка - по улицам Степная и Центральная

- по улицам Степная и Центральная Багрин - по улицам Антонова, Волошкова, Гончара, Горького, Дружбы, Заводская, Железнодорожная, Железнодорожный, Цветочная, Киевская, Лысенко, Луговая, Медовая, Михайловская, Молодежная, Независимости, Озерная, Полевая, Сикорского, Соборная, Стуса и Шевченко

- по улицам Антонова, Волошкова, Гончара, Горького, Дружбы, Заводская, Железнодорожная, Железнодорожный, Цветочная, Киевская, Лысенко, Луговая, Медовая, Михайловская, Молодежная, Независимости, Озерная, Полевая, Сикорского, Соборная, Стуса и Шевченко Хлепча - по улицам Гористая, Дачная, Змеевый вал, Звездная, Косиора, Лесная Поляна, Молодежная, Подгорная, Прорезная, СТ "Лесная поляна", Степная, Центральная, Шевченко, Яблоневая и Якира

- по улицам Гористая, Дачная, Змеевый вал, Звездная, Косиора, Лесная Поляна, Молодежная, Подгорная, Прорезная, СТ "Лесная поляна", Степная, Центральная, Шевченко, Яблоневая и Якира Диброва - по улицам Благодатная, Васильковская, Васильковский, Вишневая, Ореховый, Грушевского, Житневый, Калиновская, Калиновая, Леси Украинки, Лесной, Новая, Садовая, Симиренко, Центральная, Школьная, Школьный, Счастье и Яровой

- по улицам Благодатная, Васильковская, Васильковский, Вишневая, Ореховый, Грушевского, Житневый, Калиновская, Калиновая, Леси Украинки, Лесной, Новая, Садовая, Симиренко, Центральная, Школьная, Школьный, Счастье и Яровой Большая Солтановка - по улице Набережная

Пост Калиновского поселкового совета (скриншот: facebook.com/kalinivkaselisnarada)

Тем временем в селе Красиловка света не будет в субботу, 2 ноября.

"С 9:00 до 18:00 будет отключение электроэнергии в селе Красиловка в связи с проведением профилактических работ и с целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий", - уточнили в пресс-службе Красиловского сельского совета.

Пост Красиловского сельсовета (скриншот: facebook.com/Красилівська сільська рада. Офіційна сторінка)

В Чабановской поселковой территориальной общине Киевской области отключение электроэнергии запланировано на пятницу, 1 ноября (из-за профилактических работ с целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения возможных аварий в электрических сетях).

С 8:00 до 20:00 света не будет:

в поселке Чабаны - по улицам Машиностроителей и Одесское Шоссе

- по улицам Машиностроителей и Одесское Шоссе в селе Новоселки - по улицам Институтская и Солнечная

Пост Чабановского поселкового совета (скриншот: facebook.com/chabany.rada.gov.ua)

В Дымерской общине Киевской области отключение электроэнергии запланировано на субботу, 2 ноября.

С 9:00 до 19:00 из-за проведения профилактических работ с целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях света не будет в селе Демидов:

по ул. Богдана Хмельницкого

по ул. Киевская

по ул. Нижний Вал

по ул. Шевченко

Пост Дымерской общины (скриншот: facebook.com/rada.Dymer)