UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Более 12,4 млрд гривен. Украина арестовала активы Фридмана в "Альфа-банке"

Фото: российский миллиардер Михаил Фридман (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Украина арестовала активы российского миллиардера Михаила Фридмана в "Альфа-банке". Сумма арестованных активов превышает 12,4 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генпрокурора Ирины Венедиктовой.

По ее словам, под арест попали ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с Фридманом. До этого Офис генпрокурора инициировал арест 469 млн гривен со счетов в "Альфа-банке", которые готовились к выводу в Россию.

"Движение средств в российском направлении началось за пару недель до войны и активизировалось с началом полномасштабного вторжения. Фридман и подконтрольные ему бизнесмены использовали банк и кипрские компании, чтобы вывести средства из-за возможных санкций и других принудительных мер", - отметила генпрокурор.

Она добавила, что их "поймали за руку" во время легализации активов на 1,1 млрд гривен.

Кто такой Михаил Фридман

Фридман является уроженцем Львова, имеет гражданство России и Израиля. Совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп", куда входит крупнейший частный "Альфа-банк".

Состояние Фридмана оценивается в порядка 15 млрд долларов. По некоторым данным, входит в первую десятку российских миллиардеров.

С февраля 2022 года находится под международными санкциями как лицо, которое активно поддерживало материально или финансово и получало выгоду от российских руководителей, ответственных за захват Крыма и дестабилизацию Украины.

Напомним, в начале марта Фридман после того, как попал под европейские санкции, призвал российское руководство прекратить войну против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Альфа-БанкМихаил ФридманИрина Венедиктова