Понад 12,4 млрд гривень. Україна заарештувала активи Фрідмана в "Альфа-банку"

Україна заарештувала активи російського мільярдера Михайла Фрідмана в "Альфа-банку". Сума заарештованих активів перевищує 12,4 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генпрокурора Ірини Венедіктової.
За її словами, під арешт потрапили цінні папери кіпрських компаній, афілійованих з Фрідманом. До цього Офіс генпрокурора ініціював арешт 469 млн гривень з рахунків в "Альфа-банку", які готувалися до виведення в Росію.
"Рух коштів у російському напрямку почався за пару тижнів до війни і активізувався з початком повномасштабного вторгнення. Фрідман та підконтрольні йому бізнесмени використали банк і кіпрські компанії, щоб вивести кошти через можливі санкції та інші примусові заходи", - зазначила генпрокурор.
Вона додала, що їх "спіймали за руку" під час легалізації активів на 1,1 млрд гривень.
Фрідман є уродженцем Львова, має громадянство Росії та Ізраїлю. Співвласник і голова наглядової ради консорціуму "Альфа-Груп", куди входить великий приватний "Альфа-банк".
Статок Фрідмана оцінюється в близько 15 млрд доларів. За деякими даними, входить до першої десятки російських мільярдерів.
З лютого 2022 року перебуває під міжнародними санкціями як особа, яка активно підтримувала матеріально або фінансово і отримувала вигоду від російських керівників, відповідальних за захоплення Криму та дестабілізацію України.
Нагадаємо, на початку березня Фрідман після того, як потрапив під європейські санкції, закликав російське керівництво припинити війну проти України.
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