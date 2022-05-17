UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

12 вместо 300. Оккупанты назвали количество жертв под завалами в драмтеатре Мариуполя

Фото: разрушенный драмтеатр в Мариуполе
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные продолжают скрывать число погибших в Мариуполе. Поэтому уменьшили количество погибших под завалами драмтеатра в 25 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"МНС так называемой "днр" ссылаясь на отчеты МСЧ России, работающей в Мариуполе, обнародует данные о погибших в Драматическом театре. Их оказалось… 12. 12 человек по данным "днр" погибли в Драматическом театре Даже более 300", - отметил он.

По словам Андрющенко, скорее всего, тела других 288 погибших кафиры спрятали в очередной братской могиле.

"Где подевались тела других - мы тоже понимаем. Скрыты под номерами в безымянных братских могилах Мангуша", - констатирует он.

Как и предполагалось, после разбора завалов в Мариуполе, под которыми каждый день находят около 100 погибших, оккупанты стали рассказывать об отсутствии жертв вообще.

Как сообщалось, спутник зафиксировал уже четвертое место массового захоронения возле окруженного Мариуполя - в самом городе недалеко от Центрального кладбища. Братская могила появилась еще в начале марта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь