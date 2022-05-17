12 вместо 300. Оккупанты назвали количество жертв под завалами в драмтеатре Мариуполя

Российские военные продолжают скрывать число погибших в Мариуполе. Поэтому уменьшили количество погибших под завалами драмтеатра в 25 раз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"МНС так называемой "днр" ссылаясь на отчеты МСЧ России, работающей в Мариуполе, обнародует данные о погибших в Драматическом театре. Их оказалось… 12. 12 человек по данным "днр" погибли в Драматическом театре Даже более 300", - отметил он.
По словам Андрющенко, скорее всего, тела других 288 погибших кафиры спрятали в очередной братской могиле.
"Где подевались тела других - мы тоже понимаем. Скрыты под номерами в безымянных братских могилах Мангуша", - констатирует он.
Как и предполагалось, после разбора завалов в Мариуполе, под которыми каждый день находят около 100 погибших, оккупанты стали рассказывать об отсутствии жертв вообще.
Как сообщалось, спутник зафиксировал уже четвертое место массового захоронения возле окруженного Мариуполя - в самом городе недалеко от Центрального кладбища. Братская могила появилась еще в начале марта.
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