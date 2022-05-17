RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

12 замість 300. Окупанти назвали кількість жертв під завалами в драмтеатрі Маріуполя

Фото: зруйнований драмтеатр у Маріуполі
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові продовжують приховувати кількість загиблих у Маріуполі. Тому зменшили кількість загиблих під завалами драмтеатру в 25 разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"МЧС так званої "днр" посилаючись на звіти МСЧ Росії, що працює в Маріуполі, оприлюднює данні про загиблих в Драматичному театрі. Їх виявилось…. 12. 12 людей за даними "днр" загинули в Драматичному театрі. Навіть по мінімальному сценарію там загинуло понад 300", - зазначив він.

За словами Андрющенка, скоріш за все, тіла інших 288 загиблих окупанти сховали в черговій братській могилі.

"Де поділись тіла інших - ми теж розуміємо. Скрито під номерами в безіменних братських могилах Мангуша", - констатує він.

Як і передбачалося, після розбору завалів в Маріуполі, під якими кожен день знаходять близька 100 загиблих, окупанти будуть розповідати про відсутність жертв взагалі.

Як повідомлялося, супутник зафіксував уже четверте місце масового поховання біля оточеного Маріуполя - у самому місті неподалік Центрального цвинтаря. Братська могила з'явилася ще на початку березня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь