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Уже почти 110 тыс. украинцев вернулись из-за границы, - МИД

Новости » Коронавирус     28.03.2020 - 04:43
Уже почти 110 тыс. украинцев вернулись из-за границы, - МИД
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Еще 161 украинец на карантине за рубежом

По состоянию на вечер 27 марта уже 109 448 граждан Украины вернулись домой после закрытие границ из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

Отмечается, что 161 украинец находится за границей на карантине. Больше всего из них в Польше - 107 человек.

Кроме того, 8 украинцев уже поправились: в Японии - 4, в Италии - 2, в Польше - 1, в ФРГ - 1. Четыре украинцы за границей умерли от коронавирус.

РБК-Украина писало, что в Украину из Германии за последние дни вернулись почти 5 тыс. украинских граждан. Всего было совершено около 25 специальных авиарейсов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 17 тысяч граждан Украины, которых вернут из-за границы, пройдут обсервацию. Речь идет о гражданах, которые вернутся после полного закрытия границ 28 марта.

Ранее сообщалось, что эвакуационные самолеты, которые вылетели из других стран 27 марта, смогут завершить рейс, несмотря на закрытие границы в Украине.

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