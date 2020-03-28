Вже майже 110 тис. українців повернулися з-за кордону, - МЗС

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ще 161 українець на карантині за кордоном

Станом на вечір 27 березня уже 109 448 громадян України повернулися додому після закриття кордонів через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

Зазначається, що 161 українець перебуває за кордоном на карантині. Найбільше з них в Польщі - 107 людей.

Крім того, 8 українців вже одужали: в Японії - 4, в Італії - 2, в Польщі - 1, в ФНР - 1. Чотири українці за кордоном померли від коронавірусу.

РБК-Україна писало, що в Україну з Німеччини за останні дні повернулися майже 5 тис. українських громадян. Всього було здійснено близько 25 спеціальних авіарейсів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що близько 17 тисяч громадян України, яких повернуть з-за кордону, пройдуть обсервацію. Мова йде про громадян, які повернуться після повного закриття кордонів 28 березня.

Раніше повідомлялося, що евакуаційні літаки, які вилетіли з інших країн 27 березня, зможуть завершити рейс, незважаючи на закриття кордону в Україні.