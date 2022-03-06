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Более 11 тысяч человек: в Генштабе рассказали о потерях российских военных

Автор: Валерия Полищук

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях российских военных на 11 день войны. С 24 февраля число убитых российских оккупантов составляет более 11 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.03 ориентировочно составили:

  • личного состава - более 11 тысяч человек,
  • танков - 285,
  • боевых бронированных машин - 985,
  • артиллерийских систем - 109,
  • РСЗО (реактивная система залпового огня) - 50,
  • средства ПВО - 21,
  • самолетов - 44,
  • вертолетов - 48,
  • автомобильной техники - 447,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ - 60,
  • беспилотники оперативно-тактического уровня - 4.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

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