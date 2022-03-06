Более 11 тысяч человек: в Генштабе рассказали о потерях российских военных

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях российских военных на 11 день войны. С 24 февраля число убитых российских оккупантов составляет более 11 тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ в Facebook.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
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