Понад 11 тисяч осіб: у Генштабі розповіли про втрати російських військових

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про втрати російських військових на 11 день війни. З 24 лютого кількість убитих російських окупантів становить понад 11 тисяч осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ в Facebook.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
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