Более 11 тыс. клиентов "Николаевгаз Cбыта" пользуются Viber-ботом

Более 11 тыс. клиентов ООО "Николаевгаз Сбыт" пользуются Viber-ботом 7104ua. С его помощью потребители могут передавать показания счетчика, контролировать состояние своего лицевого счета и платить за газ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В ноябре прошлого года потребители Николаевской области получили еще одну новую функцию этого приложения - возможность загружать счета за газ в формате PDF и сразу осуществлять оплату. Это помогает контролировать состояние расчетов за потребленный газ на своем смартфоне, быстро и своевременно оплачивать за газ и таким образом избегать накопления долгов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для присоединения к 7104ua Viber нужно просто отсканировав QR-код. Среди его преимуществ в компании отметили возможность мгновенной оплаты с любой точки в режиме 24/7, отсутствие очередей, отчетность, простота оплаты, безопасность денежных операций.

"С каждым месяцем количество клиентов, которые оценили удобство работы в новом приложении, растет. Сейчас к нему присоединились уже более 11 тыс. наших клиентов. Они успешно используют все возможности 7104ua, т.к. это быстро, просто и удобно", - говорит директор ООО "Николаевгаз Cбыт" Дмитрий Маслов.

Однако, в компании отмечают, что основным и самым популярным онлайн-сервисом по-прежнему остается личный кабинет, в котором можно зарегистрироваться на сайте 104.ua. Он имеет более расширенный функционал, и помимо передачи показаний счетчика и оплаты за газ дает возможность клиентам написать сообщение газовой компании, заказать обратный звонок Контакт-центру, загрузить и распечатать квитанцию на оплату газа, а также имеет дополнительную вкладку "Доставка газа".

На данный момент Личный кабинет имеют более 100 тыс. клиентов ООО "Николаевгаз Сбыт".