Понад 11 тис. клієнтів "Миколаївгаз Збуту" користуються Viber-ботом

Понад 11 тис. клієнтів ТОВ "Миколаївгаз Збут" користуються Viber-ботом 7104ua. За допомогою цього додатка споживачі можуть передавати показання лічильника, контролювати стан свого особового рахунку та платити за газ. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У листопаді минулого року споживачі Миколаївської області отримали ще одну нову функцію програми - можливість завантажувати рахунки за газ у форматі PDF і відразу здійснювати оплату. Це допомагає контролювати стан розрахунків за спожитий газ на своєму смартфоні, швидко і своєчасно оплачувати за газ і таким чином уникати накопичення боргів", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що для приєднання до 7104ua Viber потрібно просто відсканувавши QR-код. Серед його переваг у компанії відзначили можливість миттєвої оплати з будь-якої точки в режимі 24/7, відсутність черг, звітність, простота оплати, безпеку грошових операцій.

"З кожним місяцем кількість клієнтів, які оцінили зручність роботи в новому додатку, зростає. Зараз до нього приєдналися вже більше 11 тис. наших клієнтів. Вони успішно використовують всі можливості 7104ua, т. к. це швидко, просто і зручно", - говорить директор ТОВ "Миколаївгаз Збут" Дмитро Маслов.

Проте в компанії зазначають, що основним і самим популярним онлайн-сервісом залишається особистий кабінет, в якому можна зареєструватися на сайті 104.ua. Він має більш розширений функціонал, і крім передачі показань лічильника і оплати за газ дає можливість клієнтам написати повідомлення газової компанії, замовити зворотній дзвінок Контакт-центру, завантажити та роздрукувати квитанцію на оплату газу, а також має додаткову вкладку "Доставка газу".

На даний момент Особистий кабінет мають більше 100 тис. клієнтів ТОВ "Миколаївгаз Збут".