11 помилок, які люди найчастіше роблять, коли намагаються погасити борги

Відсутність чіткого плану погашення

Перш ніж діяти, потрібно визначити точну суму боргів, яку ви маєте. Сюди входять кредити, кредитки, податкові зобов’язання, борги за медичні послуги тощо.

Без плану ви можете просто мінімізувати витрати і намагатися відкласти якомога більше. Але це затягне процес і збільшить відсотки, які доведеться сплачувати.

Звернення до позик до зарплати

Позики до зарплати можуть здатися рятівним кругом, коли грошей не вистачає до наступної виплати. Ви отримуєте готівку під великий відсоток, який треба повернути разом із наступною зарплатою.

Але такі позики мають шалену річну ставку - іноді понад 400%. У результаті можна опинитися в пастці нескінченних боргових "перекриттів".

Використання власної нерухомості

Деякі беруть кредити під заставу власного житла, щоб погасити інші борги. Здається, це розумно, адже відсотки нижчі, ніж за кредиткою.

Але якщо не змінити звички витрачати більше, ніж заробляєш, ситуація повториться. Цього разу під загрозою буде ваше житло.

Застава речей у ломбарді

Ломбард - спосіб швидко отримати готівку без перевірки кредитної історії. Ви залишаєте цінну річ як заставу, а гроші отримуєте одразу.

Проте сума, яку вам дадуть, часто значно менша за реальну вартість речі. До того ж, якщо не повернете борг - втратите свою власність.

Готівкові аванси з кредитної картки

Іноді здається, що аванс із кредитки - єдиний вихід у критичний момент. Але за це доведеться заплатити: велика комісія, високий відсоток і відсутність пільгового періоду.

Проценти починають нараховуватися одразу з моменту отримання грошей. Якщо платите лише мінімум, то цей борг висітиме надовго.

Оголошення банкрутства

Коли боргів більше, ніж можливостей їх покрити, люди звертаються до банкрутства. Це може скасувати деякі борги та відтермінувати вилучення майна.

Проте це складна і довга процедура, яка залишає слід у вашій кредитній історії на 10 років. До того ж можна втратити не лише майно, а й доступ до нових фінансових можливостей.

Щоб швидко та безболісно погасити борги, варто знати певні правила (фото: Freepik)

Оплата кредиткою іпотеки або студентських позик

Ідея платити великі борги кредитною карткою заради бонусів здається привабливою. Проте сервіси, що допомагають це реалізувати, беруть чималі комісії.

У результаті ви переплачуєте великі суми на рік, які могли б піти на зменшення боргу. Це лише збільшує ваші фінансові труднощі.

Участь у багаторівневому маркетингу

MLM-компанії обіцяють заробіток за рахунок продажу товарів і залучення нових учасників. Але часто ви більше витрачаєте, ніж заробляєте.

І навіть якщо схема легальна, прибутки можуть бути мізерними або взагалі відсутніми. У результаті ви опиняєтесь з купою товару і новими боргами.

Ігнорування високих відсотків

Багато людей продовжують платити мінімальні суми по кредитках із високим відсотком. Це лише збільшує суму боргу через накопичені проценти.

Першочергово потрібно розрахуватися з найдорожчими боргами. Такий підхід зекономить вам чималі кошти в довгостроковій перспективі.

Надмірна економія на важливому

Бажання заощадити - добре, але не тоді, коли ви жертвуєте здоров’ям або безпекою. Наприклад, відмова від медичного страхування може обернутися ще більшими витратами.

Важливо зберігати баланс між економією та здоровим глуздом. Розумне планування - ключ до успішного виходу з боргів.

Відсутність фінансової грамотності

Багато проблем із боргами виникають через незнання основ управління фінансами. Люди не розуміють, як працюють відсотки, як складати бюджет або як розставляти пріоритети.

Регулярна фінансова освіта може допомогти уникнути помилок. Чим краще ви розумієте свої фінанси, тим легше вам буде вийти з боргової ями.