11 ошибок, которые люди чаще всего совершают, когда пытаются погасить долги

Отсутствие четкого плана погашения

Прежде чем действовать, нужно определить точную сумму долгов, которую вы имеете. Сюда входят кредиты, кредитки, налоговые обязательства, долги за медицинские услуги и тому подобное.

Без плана вы можете просто минимизировать расходы и пытаться отложить как можно больше. Но это затянет процесс и увеличит проценты, которые придется платить.

Обращение к займам до зарплаты

Займы до зарплаты могут показаться спасательным кругом, когда денег не хватает до следующей выплаты. Вы получаете наличные под большой процент, который нужно вернуть вместе со следующей зарплатой.

Но такие займы имеют бешеную годовую ставку - иногда более 400%. В результате можно оказаться в ловушке бесконечных долговых "перекрытий".

Использование собственной недвижимости

Некоторые берут кредиты под залог собственного жилья, чтобы погасить другие долги. Кажется, это разумно, ведь проценты ниже, чем по кредитке.

Но если не изменить привычки тратить больше, чем зарабатываешь, ситуация повторится. На этот раз под угрозой будет ваше жилье.

Залог вещей в ломбарде

Ломбард - способ быстро получить наличные без проверки кредитной истории. Вы оставляете ценную вещь в качестве залога, а деньги получаете сразу.

Однако сумма, которую вам дадут, часто значительно меньше реальной стоимости вещи. К тому же, если не вернете долг - потеряете свою собственность.

Наличные авансы с кредитной карты

Иногда кажется, что аванс с кредитки - единственный выход в критический момент. Но за это придется заплатить: большая комиссия, высокий процент и отсутствие льготного периода.

Проценты начинают начисляться сразу с момента получения денег. Если платите только минимум, то этот долг будет висеть надолго.

Объявление банкротства

Когда долгов больше, чем возможностей их покрыть, люди обращаются к банкротству. Это может отменить некоторые долги и отсрочить изъятие имущества.

Однако это сложная и долгая процедура, которая оставляет след в вашей кредитной истории на 10 лет. К тому же можно потерять не только имущество, но и доступ к новым финансовым возможностям.

Чтобы быстро и безболезненно погасить долги, следует знать определенные правила (фото: Freepik)

Оплата кредиткой ипотеки или студенческих займов

Идея платить большие долги кредитной картой ради бонусов кажется привлекательной. Однако сервисы, помогающие это реализовать, берут немалые комиссии.

В результате вы переплачиваете большие суммы в год, которые могли бы пойти на уменьшение долга. Это только увеличивает ваши финансовые трудности.

Участие в многоуровневом маркетинге

MLM-компании обещают заработок за счет продажи товаров и привлечения новых участников. Но часто вы больше тратите, чем зарабатываете.

И даже если схема легальная, доходы могут быть мизерными или вообще отсутствовать. В результате вы оказываетесь с кучей товара и новыми долгами.

Игнорирование высоких процентов

Многие люди продолжают платить минимальные суммы по кредиткам с высоким процентом. Это только увеличивает сумму долга из-за накопленных процентов.

В первую очередь нужно рассчитаться с самыми дорогими долгами. Такой подход сэкономит вам немалые средства в долгосрочной перспективе.

Чрезмерная экономия на важном

Желание сэкономить - хорошо, но не тогда, когда вы жертвуете здоровьем или безопасностью. Например, отказ от медицинского страхования может обернуться еще большими затратами.

Важно сохранять баланс между экономией и здравым смыслом. Разумное планирование - ключ к успешному выходу из долгов.

Отсутствие финансовой грамотности

Многие проблемы с долгами возникают из-за незнания основ управления финансами. Люди не понимают, как работают проценты, как составлять бюджет или как расставлять приоритеты.

Регулярное финансовое образование может помочь избежать ошибок. Чем лучше вы понимаете свои финансы, тем легче вам будет выйти из долговой ямы.