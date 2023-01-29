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До -11 морозу та невеликі опади. Синоптики розповіли про погоду в останній день тижня

Фото: синоптики "Укргідрометцентру" розповіли про погоду на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 29 січня, в Україні місцями очікуються невеликі опади - сніг з дощем, на дорогах - ожеледиця. Стовпчики термометра опустяться до позначки в 11 морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

У південній частині та східних областях невеликий сніг, вдень з дощем, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. На решті території без опадів.

Вітер

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря

Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Криму 2-7° тепла; в Карпатах впродовж доби 6-11° морозу.

Як повідомлялось, у суботу, 28 січня, у соцмережах поширилась інформація, що нібито Київ може затопити. Синоптики пояснили, чи справді це можливо.

Нагадаємо, у лютому середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Це на 1,5-2 градусів вище за норму.

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