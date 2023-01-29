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До -11 мороза и небольшие осадки. Синоптики рассказали о погоде в последний день недели

Фото: синоптики "Укргидрометцентра" рассказали о погоде на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 29 января, в Украине местами ожидаются небольшие осадки - снег с дождем, на дорогах - гололедица. Столбики термометра опустятся до отметки в 11 мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

В южной части и восточных областях небольшой снег, днем с дождем, местами гололедица, на дорогах гололедица. На остальной территории без осадков.

Ветер

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха

Температура днем от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму 2-7° тепла; в Карпатах в течение суток 6-11 мороза.

Как сообщалось, в субботу, 28 января, в соцсетях распространилась информация, что якобы Киев может затопить. Синоптики объяснили, действительно ли это возможно.

Напомним, в феврале средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Это на 1,5-2 градусов выше нормы.

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