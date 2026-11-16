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Поки 11 млн росіян без туалету вдома, Кремль думає про завоювання міст, - Сікорський

10:40 16.11.2026 Пн
2 хв
RBC.UA
Поки 11 млн росіян без туалету вдома, Кремль думає про завоювання міст, - Сікорський Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
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Російська влада більше переймається захопленням чужих міст, ніж умовами життя власних громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис глави МЗС Польщі Радослава Сікорського в соцмережі X.

За словами Сікорського, останні вимоги російського уряду вкотре продемонстрували проблему політичної культури керівництва РФ - пріоритет завоювань над добробутом населення.

"Останні вимоги російського уряду висвітлюють вічну проблему їхньої політичної культури, а саме, що їх більше турбує завоювання іноземного міста, про яке ніхто з них ніколи не чув, ніж близько 11 мільйонів росіян, які не мають туалетів у власних домівках", - написав очільник польського МЗС.

Так міністр прокоментував повідомлення про вимоги Москви обмежити розширення НАТО та військову присутність Альянсу в Європі.

Чого вимагає Росія

За повідомленнями ЗМІ, під час переговорів щодо завершення війни проти України російська сторона знову порушила питання повернення військової присутності НАТО до позицій 1997 року.

Зокрема, йдеться про виведення сил Альянсу з країн його східного флангу, включно з Польщею та державами Балтії.

Москва також домагається блокування подальшого розширення НАТО. Подібні ультиматуми Кремль висував США та європейським країнам ще напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.

Сенатор-республіканець Том Коттон назвав вимогу Кремля щодо відведення військ НАТО абсурдною. На його думку, такі ультиматуми свідчать, що Росія не налаштована домовлятися про мир, а подальші переговори перетворюються на фарс.

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