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Пока 11 млн россиян не имеют туалета дома, Кремль думает о завоевании городов, - Сикорский

10:40 16.11.2026 Пн
2 мин
RBC.UA
Пока 11 млн россиян не имеют туалета дома, Кремль думает о завоевании городов, - Сикорский Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
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Российские власти больше озабочены захватом чужих городов, чем условиями жизни собственных граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы МИД Польшы Радослава Сикорского в соцсети X.

По словам Сикорского, последние требования российского правительства вновь продемонстрировали проблему политической культуры руководства РФ - приоритет завоеваний над благополучием населения.

"Последние требования российского правительства высвечивают вечную проблему их политической культуры, а именно, что их больше заботит завоевание иностранного города, о котором никто из них никогда не слышал, чем около 11 миллионов россиян, у которых нет туалетов в собственных домах", - написал глава польского МИД.

Так министр прокомментировал сообщения о требованиях Москвы ограничить расширение НАТО и военное присутствие Альянса в Европе.

Чего требует Россия

По сообщениям СМИ, во время переговоров о завершении войны против Украины российская сторона вновь подняла вопрос возвращения военного присутствия НАТО к позициям 1997 года.

В частности, речь идет о выводе сил Альянса из стран его восточного фланга, включая Польшу и государства Балтии.

Москва также добивается блокирования дальнейшего расширения НАТО. Подобные ультиматумы Кремль выдвигал США и европейским странам еще накануне полномасштабного вторжения в Украину.

Сенатор-республиканец Том Коттон назвал требование Кремля об отводе войск НАТО абсурдным. По его мнению, такие ультиматумы свидетельствуют, что Россия не настроена договариваться о мире, а дальнейшие переговоры превращаются в фарс.

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