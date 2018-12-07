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За 11 месяцев 2018 года почти 20 тыс. клиентов "Запорожгаза" стали пользователями онлайн-сервисов

Новости » Энергетика    07.12.2018 - 13:25
За 11 месяцев 2018 года почти 20 тыс. клиентов "Запорожгаза" стали пользователями онлайн-сервисов
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

На данный момент его используют более 20% клиентов компании

За 11 месяцев этого года почти 20 тыс. клиентов "Запорожгаза" начали пользоваться онлайн-сервисами на сайте 104.ua. На данный момент его используют 128 тыс. домохозяйств, что составляет более 20% клиентов компании. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С помощью "Личного кабинета" можно передать показания счетчика, оплатить за потребленный газ, проверить состояние своего лицевого счета, узнать размер субсидии или льготы.

"Подавляющее большинство потребителей газа регистрируется на сайте для передачи показаний счетчика. В ноябре 40% показаний счетчиков газа были переданы в "Запорожгаза" через "Личный кабинет", – говорит начальник управления клиентского сервиса ПАО "Запорожгаз" Олег Данилов.

Как сообщают в пресс-службе, данный сервис постоянно совершенствуется и обновляется. Сейчас есть возможность обратной телефонной связи с оператором газовой компании и задать вопрос онлайн.

Несколько месяцев подряд в тестовом режиме работает мобильное приложение "104.Mobile", который можно скачать с интернет-ресурса "Google play". Удобный интерфейс приложения позволяет налаживать обратную связь с газораспределительной компанией.

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