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За 11 місяців 2018 року майже 20 тис. клієнтів "Запоріжгазу" стали користувачами онлайн-сервісів

Новини » Енергетика    07.12.2018 - 13:25
За 11 місяців 2018 року майже 20 тис. клієнтів "Запоріжгазу" стали користувачами онлайн-сервісів
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

На даний момент його використовують більше 20% клієнтів компанії

За 11 місяців цього року майже 20 тис. клієнтів "Запоріжгазу" почали користуватися онлайн-сервісами на сайті 104.ua. На даний момент його використовують 128 тис. домогосподарств, що складає більше 20% клієнтів компанії. Про це повідомляє прес-служба компанії.

За допомогою "Особистого кабінету" можна передати показання лічильника, сплатити за спожитий газ, перевірити стан свого особового рахунку, дізнатися розмір субсидії чи пільги.

"Переважна більшість споживачів газу реєструється на сайті саме для передачі показань лічильника. В листопаді 40% показань лічильників газу були передані до "Запоріжгазу" через "Особистий кабінет", – говорить начальник управління клієнтського сервісу ПАТ "Запоріжгаз" Олег Данилов.

Як повідомляють у прес-службі, даний сервіс постійно вдосконалюється і оновлюється. Зараз є можливість зворотного телефонного зв'язку з оператором газової компанії та поставити питання онлайн.

Також декілька місяців поспіль у тестовому режимі працює мобільний додаток "104.Mobile", який можна скачати з інтернет-ресурсу "Google play". Зручний інтерфейс додатку дозволяє налагоджувати зворотній зв’язок із газорозподільчою компанією.

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