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С 11 мая в Днепре школы и детские сады будут работать в обычном режиме

Новина українською → Днепр, Пятница 07 мая 2021 15:00
С 11 мая в Днепре школы и детские сады будут работать в обычном режиме Фото: с 11 мая все школьники Днепра будут учиться в обычном режиме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С 11 мая в Днепре учреждения общего среднего и дошкольного образования будут работать в обычном режиме. Во внешкольных учебных заведениях всех типов и профилей будет продолжаться ограничение доступа родителей и посетителей.

Соответствующие решения 7 мая приняла специальная комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера местного уровня.

Отмечается также, что в городе до 20 мая будут действовать карантинные ограничения в перевозке льготных пассажиров в общественном транспорте: для них бесплатный проезд ежедневно только с 10:00 до 15:00.

Указанные меры направлены на предотвращение распространения на территории Днепра COVID-19.

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Posted by Borys Filatov on Friday, May 7, 2021

Напомним, ранее городские власти Днепра приняли решение о введении в городе жесткого карантина. Карантинные ограничения начали действовать с 25 марта.

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