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З 11 травня у Дніпрі школи і дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі

Новость на русском → Дніпро, П'ятниця 07 травня 2021 15:00
З 11 травня у Дніпрі школи і дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі Фото: з 11 травня усі школярі Дніпра навчатимуться у звичайному режимі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З 11 травня у Дніпрі заклади загальної середньої та дошкільної освіти працюватимуть у звичайному режимі. У позашкільних навчальних закладах усіх типів і профілів продовжуватиметься обмеження доступу батьків і відвідувачів.

Відповідні рішення 7 травня ухвалила спеціальна комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня.

Зазначається також, що у місті до 20 травня діятимуть карантинні обмеження у перевезенні пільгових пасажирів у громадському транспорті: для них безкоштовний проїзд щоденно лише з 10:00 до 15:00.

Згадані заходи спрямовані на запобігання поширенню на території Дніпра COVID-19.

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Posted by Borys Filatov on Friday, May 7, 2021

Нагадаємо, раніше міська влада Дніпра прийняли рішення про введення в місті жорсткого карантину. Карантинні обмеження почали діяти з 25 березня.

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