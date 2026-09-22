11 депутатів можуть втратити мандати в Одесі: "Довіряй ділам" ухвалила рішення після вердикту суду

Партія "Довіряй ділам" ухвалила рішення про відкликання 11 депутатів - шістьох депутатів Одеської міської ради та п’ятьох депутатів Одеської обласної ради. Після завершення передбачених законодавством процедур їхні мандати мають перейти до наступних за черговістю кандидатів у виборчих списках партії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву керівника фракції в Одеській міській раді, голови постійної комісії з питань освіти, спорту та взаємодії з громадськими організаціями Олега Етнаровича.

За його словами, минулими вихідними партія провела чергові збори, на яких ухвалила відповідне рішення.

"Партія має працювати як єдина команда. Якщо хтось не виконує взятих на себе зобов’язань, ми маємо законне право оновлювати склад депутатського корпусу й давати можливість працювати тим, хто готовий працювати на благо Одеси та області", - заявив Етнарович.

Він також повідомив, що процес відкликання депутатів оскаржувався в судах, через що процедура заміщення мандатів була заблокована.

21 вересня апеляційний суд ухвалив рішення, яке усуває ці перешкоди та дозволяє продовжити процедуру відповідно до законодавства.

Окремо Етнарович звернувся до секретаря Одеської міської ради, виконувача обов’язків міського голови Ігоря Коваля.

"Ми завжди виступали за конструктивну і результативну роботу депутатського корпусу. Напередодні попереднього засідання ми чітко пояснювали свою позицію та причини, через які не могли брати участь у голосуванні. Для нас принципово важливо, щоб депутатський корпус працював у законному полі, а рішення міської ради були юридично захищеними", - наголосив він.

За словами керівника фракції "Довіряй ділам", після усунення юридичних перешкод необхідно якнайшвидше повернутися до повноцінної роботи міської ради.

"Ми наполягаємо на скликанні сесії міської ради у найкоротші терміни. В Одесі є багато важливих питань, які потребують рішень. Місто має працювати, а депутатський корпус - виконувати свою роботу перед одеситами", - підсумував Етнарович.