Конфлікт навколо депутата зірвав сесію Одеської міськради: ветерани жорстко звернулися до влади

Чергове засідання Одеської міськради 9 вересня знову не відбулося. Ситуація загострилася на тлі конфлікту навколо депутата Василя Ієремії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяви ветеранської спільноти та партії "Довіряй ділам".

Що сталося на сесії

За словами представників ветеранської спільноти, причиною зриву засідання стали дії депутата Василя Ієремії та неспроможність керівництва міськради організувати роботу.

Напередодні Ієремію офіційно виключили з партії "Довіряй ділам" у зв'язку з переходом до іншого політичного проєкту. Попри це, кажуть ветерани, депутат відмовляється залишати сесійну залу та намагається продовжувати голосувати від імені партії, до якої вже не має стосунку.

У ветеранських організаціях вважають, що така ситуація не є випадковою та може відбуватися в інтересах в.о. міського голови Ігоря Коваля та його заступника Олександра Філатова.

"Ганьба такій міській раді, яка не здатна нормально організувати роботу та розблокувати голосування за життєво важливі для Одеси питання, зокрема ті, що стосуються ветеранської спільноти. Увесь розвиток міста поставлено на паузу через одну людину, яка всіма руками й ногами тримається за своє крісло", – наголошують у спільноті.

Що кажуть у "Довіряй ділам"

Окремо із заявою виступила партія "Довіряй ділам". У політичній силі критично оцінили роботу керівництва міськради за останні три місяці.

За словами представників партії, протягом цього періоду пленарні засідання фактично не відбуваються.

У "Довіряй ділам" вважають, що це свідчить про проблеми з організацією роботи, прозорістю та відповідальністю міської влади.

"Сьогоднішні події ще раз продемонстрували: секретар Одеської міської ради Ігор Коваль не здатний належним чином організувати роботу міської ради, об’єднати депутатський корпус навколо вирішення нагальних проблем міста та забезпечити ефективне управління процесами. Людина, яка отримала 307 голосів виборців, не може підміняти собою волю мільйонної Одеси та одноосібно визначати, як має працювати міська влада", – йдеться у заяві.

У партії додали, що депутати їхньої фракції були присутні й працювали на всіх засіданнях міської ради, комісіях та погоджувальних радах. За їхніми словами, надалі вони залишатимуться в сесійній залі, аби голосувати за важливі для Одеси рішення.

Також у "Довіряй ділам" закликали керівництво міськради припинити "політичні ігри" та повернутися до виконання своїх прямих обов’язків - роботи для міста та його мешканців.