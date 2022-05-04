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До +11 часов в пути. УЗ обновила данные о задержке поездов

Фото: Укрзализныця (РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

В Украине задерживается движение поездов в нескольких направлениях. Это связано с ракетными ударами РФ по железнодорожным подстанциям. "Укрзализныця" представляет обновленный график.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укрзализныци.

Актуальная информация о задержке поездов (по состоянию на 18:40):

№6 Запорожье-Ивано-Франковск (+11: 27 ч);
№37 Ужгород-Одесса (+11 ч);
№30 Ужгород - Киев (+10: 57 ч);
№149 Полтава-Черновцы (+10: 53 ч);
№59 Киев-Чоп (+10: 51 ч);
№49 Киев-Трускавец (+10: 47 ч);
№22 Трускавец-Харьков (+10: 45 ч);
№14 Солотвино-Киев (+10: 29 ч);
№46 Лозовая-Ужгород (+10: 10 ч);
№8 Черновцы-Киев (+10: 15 ч);
№135 Черновцы-Одесса (+9: 50 ч);
№12 Львов-Одесса (+9: 45 ч);
№3 Львов-Запорожье (+9: 39 ч);
№36 Одесса - Перемышль (+9: 33 ч);
№7 Киев-Черновцы (+9: 29 ч);
№38 Одесса-Ужгород (+9: 19 ч);
№45 Ужгород - Лозовая (+9: 02 ч);
№43 Ивано-Франковск - Киев (+8: 52 ч);
№13 Киев - Солотвино (+8: 47 ч);
№56 Рахов-Киев (+8: 34 ч);
№17 Харьков-Львов (+8: 07 ч);
№231 Днепр-Львов (+7: 38 ч);
№2 Харьков-Ивано-Франковск (+5: 51 ч);
№119 Запорожье-Львов (+4: 57 ч);
№86 Львов - Запорожье (+3: 07 ч);
№750 Ивано-Франковск-Киев (+2: 34 ч);
№85 Запорожье-Львов (+2: 01 ч);

Напомним, Укрзализныця восстанавливает курсирование Интерсити+ сообщением Киев-Днепр. Он будет отправляться ежедневно в 06: 02.

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Укрзализныця