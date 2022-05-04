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До +11 годин у дорозі. УЗ оновила дані про затримку поїздів

Фото: Укрзалізниця (РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

В Україні затримується рух поїздів в декількох напрямках. Це пов'язнано з ракетними ударами РФ по залізничних підстанціях. "Укрзалізниця" представляє оновлений графік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укрзалізниці.

Актуальна інформація щодо затримки поїздів (станом на 18:40):

№6 Запоріжжя - Івано-Франківськ (+11:27 год);
№37 Ужгород - Одеса (+11 год);
№30 Ужгород - Київ (+10:57 год);
№149 Полтава - Чернівці (+10:53 год);
№59 Київ - Чоп (+10:51 год);
№49 Київ - Трускавець (+10:47 год);
№22 Трускавець - Харків (+10:45 год);
№14 Солотвино - Київ (+10:29 год);
№46 Лозова - Ужгород (+10:10 год);
№8 Чернівці - Київ (+10:15 год);
№135 Чернівці - Одеса (+9:50 год);
№12 Львів - Одеса (+9:45 год);
№3 Львів - Запоріжжя (+9:39 год);
№36 Одеса - Перемишль (+9:33 год);
№7 Київ - Чернівці (+9:29 год);
№38 Одеса - Ужгород (+9:19 год);
№45 Ужгород - Лозова (+9:02 год);
№43 Івано-Франківськ - Київ (+8:52 год);
№13 Київ - Солотвино (+8:47 год);
№56 Рахів - Київ (+8:34 год);
№17 Харків - Львів (+8:07 год);
№231 Дніпро - Львів (+7:38 год);
№2 Харків - Івано-Франківськ (+5:51 год);
№119 Запоріжжя - Львів (+4:57 год);
№86 Львів - Заплріжжя (+3:07 год);
№750 Івано-Франківськ - Київ (+2:34 год);
№85 Запоріжжя - Львів (+2:01 год);

Нагадаємо, Укрзалізниця відновлює курсування Інтерсіті+ сполученням Київ - Дніпро. Він відправлятиметься щоденно о 06:02.

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Укрзалізниця