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Не только 102. Обнародованы номера телефонов полиции Черниговской области: список

Автор: Мария Кучерявец

Спецлиния " 102 " сейчас работает нестабильно. Поэтому для жителей Черниговской области обнародовали список номеров телефонов по которым можно обратиться в полицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Нацполіції.

"Уважаемые жители Черниговщины, из-за нестабильной работы спецлинии "102" вы можете обратиться за помощью в полицию по следующим дополнительным номерам", - говорится в сообщении.

Список номеров

  • +380992001798
  • +380930944921
  • +380930944951
  • +380969710222
  • +380507648159
  • +380508544147

Также сообщения граждан принимаются по номеру 619-001.

Правоохранители напоминают, что также действует телеграм-канал спецлинии "102" - @Chernigiv102.

Напомним, Россия продолжает вести информационную войну в Украине и распространяет лживые сообщения. Украинцев призывают не доверять фейкам РФ и проверять информацию в официальных источниках.

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полицияЧерниговская областьВойна России против Украины