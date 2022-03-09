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Не лише 102. Оприлюднено номери телефонів поліції Чернігівської області: список

Автор: Марія Кучерявець

Спецлінія "102" наразі працює нестабільно. Тому для мешканців Чернігівської області оприлюднили список номерів телефонів за якими можна звернутися до поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Нацполіції.

"Шановні мешканці Чернігівщини, через нестабільну роботу спецлінії "102" ви можете звернутися по допомогу до поліції за наступними додатковими номерами", - йдеться в повідомленні.

Список номерів

  • +380992001798
  • +380930944921
  • +380930944951
  • +380969710222
  • +380507648159
  • +380508544147

Також повідомлення громадян приймаються за номером 619-001.

Правоохоронці нагадують, що також діє телеграм-канал спецлінії "102" - @Chernigiv102.

Нагадаємо, Росія продовжує вести інформаційну війну в Україні та поширює брехливі повідомлення. Українців закликають не довіряти фейкам РФ та перевіряти інформацію в офіційних джерелах.

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