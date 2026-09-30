У застосунку monobank з'явилася нова функція: що відомо
У застосунку monobank з'явилася нова функція. У деталях транзакції тепер можна завантажити фото чека, покупки або інший потрібний файл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Олега Гороховського у Telegram.
Це стане в пригоді, якщо ви хочете зберегти чек, підтвердження оплати чи швидко пригадати, на що витратили кошти.
"Також функція корисна, коли доступом до картки користуються близькі або асистенти: прикріплений файл допоможе пояснити кожну витрату", - каже він.
Як це працює:
- Натисніть на потрібну транзакцію та виберіть «Завантажити файл».
- Виберіть потрібний файл і завантажте його.
- За потреби відкрийте та перегляньте вкладення в деталях транзакції.
Усі підтвердження витрат тепер зберігаються там, де їх найзручніше шукати.
Нагадаємо, раніше monobank досяг позначки у 11 млн клієнтів. Попри війну команда продовжує щоденну роботу над розвитком банку.
До того ж, як повідомлялось раніше, monobank запустив власну платформу для продажу речей - monoбазар. Користувачі можуть безпечно продавати та купувати товари, з розстрочкою і мінімальною комісією.