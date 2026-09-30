ua en ru
Ср, 30 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У застосунку monobank з'явилася нова функція: що відомо

14:59 30.09.2026 Ср
1 хв
promo
aimg Юлія Бойко
У застосунку monobank з'явилася нова функція: що відомо У застосунку monobank з'явилася нова функція (фото: t.me/OGoMono)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У застосунку monobank з'явилася нова функція. У деталях транзакції тепер можна завантажити фото чека, покупки або інший потрібний файл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Олега Гороховського у Telegram.

Це стане в пригоді, якщо ви хочете зберегти чек, підтвердження оплати чи швидко пригадати, на що витратили кошти.

"Також функція корисна, коли доступом до картки користуються близькі або асистенти: прикріплений файл допоможе пояснити кожну витрату", - каже він.

Як це працює:

  1. Натисніть на потрібну транзакцію та виберіть «Завантажити файл».
  2. Виберіть потрібний файл і завантажте його.
  3. За потреби відкрийте та перегляньте вкладення в деталях транзакції.

Усі підтвердження витрат тепер зберігаються там, де їх найзручніше шукати.

Нагадаємо, раніше monobank досяг позначки у 11 млн клієнтів. Попри війну команда продовжує щоденну роботу над розвитком банку.

До того ж, як повідомлялось раніше, monobank запустив власну платформу для продажу речей - monoбазар. Користувачі можуть безпечно продавати та купувати товари, з розстрочкою і мінімальною комісією.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Monobank
Новини
Україна закупить десятки тисяч снарядів для F-16, щоб збивати реактивні дрони, - Bloomberg
Україна закупить десятки тисяч снарядів для F-16, щоб збивати реактивні дрони, - Bloomberg
Аналітика
НРК не здатні замінити "броню": інтерв'ю з генеральним директором "Укр Армо Тех"
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна НРК не здатні замінити "броню": інтерв'ю з генеральним директором "Укр Армо Тех"