У застосунку monobank з'явилася нова функція: що відомо

У застосунку monobank з'явилася нова функція. У деталях транзакції тепер можна завантажити фото чека, покупки або інший потрібний файл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Олега Гороховського у Telegram.

Це стане в пригоді, якщо ви хочете зберегти чек, підтвердження оплати чи швидко пригадати, на що витратили кошти.

"Також функція корисна, коли доступом до картки користуються близькі або асистенти: прикріплений файл допоможе пояснити кожну витрату", - каже він.

Як це працює:

Натисніть на потрібну транзакцію та виберіть «Завантажити файл». Виберіть потрібний файл і завантажте його. За потреби відкрийте та перегляньте вкладення в деталях транзакції.

Усі підтвердження витрат тепер зберігаються там, де їх найзручніше шукати.