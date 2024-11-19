За 1000 днів війни РФ запустила по Києву 2,5 тисячі ракет і дронів, половину - цього року

Зокрема, російські загарбники запускали на Київ:

понад 1600 дронів-камікадзе різних модифікацій;

майже 800 крилатих ракет Х-101, Іскандер-К, Х-69;

близько 90 балістичних ракет Іскандер-М і KN-23;

майже 40 аеробалістичних ракет "Кинджал";

та 6 гіперзвукових ракет "Циркон".

Тільки за 2024 рік Київ зазнав 1250 атак повітряного нападу. Одним із наймасованіших ударів стало застосування майже 80 ракет і дронів за одну ніч.

"За 1000 днів Київ пережив з десяток масованих, комбінованих повітряних ударів. В наймасовішому з яких армія Росії запустила по нашому місту майже 80 ракет і БпЛА! Вдумайтеся, у XXI столітті столицю європейської держави знищують тисячами ракет і дронів", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Він закликав українців пам’ятати, завдяки кому Київ залишається непереможним.

"Не забувайте наших захисників! Допомагайте військовим та підтримуйте їх усім, чим можете. Лише з міцним тилом ЗСУ ми наблизимо мир після Перемоги", - наголосив він.