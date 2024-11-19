RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

За 1000 дней войны РФ запустила по Киеву 2,5 тысячи ракет и дронов, половину - в этом году

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За 1000 дней полномасштабного вторжения России Киев прошел через 1369 воздушных тревог, которые суммарно длились более 1553 часов. На город враг выпустил более 2500 ракет и дронов.

В частности, российские захватчики запускали на Киев:

  • более 1600 дронов-камикадзе разных модификаций;
  • почти 800 крылатых ракет Х-101, Искандер-К, Х-69;
  • около 90 баллистических ракет Искандер-М и KN-23;
  • почти 40 аэробалистических ракет "Кинжал";
  • и 6 гиперзвуковых ракет "Циркон".

Только за 2024 год Киев подвергся 1250 атакам воздушного нападения. Одним из самых массированных ударов стало применение почти 80 ракет и дронов за одну ночь.

"За 1000 дней Киев пережил с десяток массированных, комбинированных воздушных ударов. В самом массовом из которых армия России запустила по нашему городу почти 80 ракет и БпЛА! Вдумайтесь, в XXI веке столицу европейского государства уничтожают тысячами ракет и дронов", - заявил начальник КГВА Сергей Попко. 

Он призвал украинцев помнить, благодаря кому Киев остается непобедимым.

"Не забывайте наших защитников! Помогайте военным и поддерживайте их всем, чем можете. Только с крепким тылом ВСУ мы приблизим мир после Победы", - подчеркнул он.

Потери россиян

За 18 ноября русская армия потеряла еще 1610 военных в войне против Украины. Общее количество потерь окупантов с начала полномасштабного вторжения превысило 724 тысячи человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна России против Украины