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До 100 тысяч гривен на три года: детали беспроцентной помощи на открытие бизнеса

Новина українською → Киев, Среда 21 апреля 2021 18:49
До 100 тысяч гривен на три года: детали беспроцентной помощи на открытие бизнеса Фото: бизнесу готовят помощь с 2022 года (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины одобрил механизм предоставления беспроцентных кредитов на открытие бизнеса. Ожидается, что такой механизм начнет работать с января 2022 года.

Соответствующие документы опубликованы на правительственном портале.

Сообщается, что помощь предназначена безработным членам малообеспеченных семей на приобретение оборудования и материалов для открытия своего бизнеса. Помощь будет беспроцентной, но ее необходимо вернуть через три года.

Размер помощи составит 15 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года, в котором принимается решение о ее предоставлении. То есть, на сегодня это 90 000 гривен, но с 1 декабря 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6 500 гривен, и, соответственно, с января 2022 года по программе помощи для бизнеса смогут выделить до 97 500 гривен.

Согласно принятому порядку, для получения беспроцентной помощи нужно подать бизнес-план и в течение месяца зарегистрировать ФОП.

Фото: порядок предоставления беспроцентной помощи

Решению Кабмина предшествовал пилотный проект "Рука помощи", который реализовывался в 2017 - 2019 годах в Харьковской, Львовской и Полтавской областях и отдельных объединенных территориальных общинах Житомирской, Донецкой, Черниговской областей.

Во время пилотного проекта предпринимателями стали 237 малообеспеченных безработных и вынужденных переселенцев. За три года только 19 из них прекратили предпринимательскую деятельность, составляет всего 8%.

Сферы деятельности участников проекта - самые разнообразные: от автосервиса до изготовления мебели, одежды и обуви, от производства продуктов питания до лесного хозяйства и выполнения высотных работ.

Напомним, ранее стало известно, что правительство выделяет фермерам субсидию в размере 5 тысяч гривен на гектар. Общая сумма на одно хозяйство не превысит 100 тысяч гривен.

Также сообщалось, что по состоянию на 21 апреля заявки на получение 8 000 гривен компенсаций за карантин подали более 200 тысяч ФОПов и наемных работников. В то же время из госбюджета выделили средства только на 175 тысяч человек.

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