Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда на заседании 74-ой Генеральной Ассамблеи ООН сообщила, что более ста тыс. украинских детей живут в прифронтовой зоне, где актуальны противоминные учения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Facebook.

По ее словам, с 2014 года от мин погибли семь детей, еще 29 получили травмы.

"Более 100 тыс. украинских детей живут в прифронтовой зоне, где актуальны противоминные учения. С 2014 года от мин погибли 7 детей, травмированы 29", - заявила Коляда.

При этом она отметила, что всего за время войны на Донбассе погибли 172 ребенка.

"За время войны по данным ООН погибло более 13 тыс. граждан Украины, из них 3345 мирных жителей, 172 - дети. Среди погибших также 298 иностранных граждан, пассажиров рейса МН-17 "Малайзийских авиалиний", сбитого ракетой российской ЗРК Бук М1", - сообщила министр.

По ее информации, некоторые дети продолжают добираться в школу опасным путем.

"Ежедневно десять детей с оккупированного села Старомарьевка добираются в школу в контролируемое украинской властью село Гранитное. 4 километра по заминированной тропинке и полуразрушенной кладке. Это происходит настолько регулярно, что Google-карты проложили соответствующий маршрут", - заявила министр.

Напомним, по данным ООН, в Украине на шестом году боевых действий на Донбассе число жертв среди мирных жителей превысило три тысячи и составляет 3 330 убитых.

Кроме того, о украинские власти на сегодняшний день не могут выплачивать пенсии на оккупированном Донбассе. По словам министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаны Коляды, оккупационные власти не дают правительству возможности осуществлять на Донбассе какую-либо законную деятельность.