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Более 100 тонн продуктов: на Донбасс доставили очередную гуманитарную помощь

Новина українською → Вторник 27 апреля 2021 17:40
Более 100 тонн продуктов: на Донбасс доставили очередную гуманитарную помощь Фото: на Донбасс проследовала "гуманитарка" от МККК (minre.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 27 апреля, на оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей Украины проследовало шесть грузовиков с гуманитарным грузом. Общий вес - 112,93 тонн.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

Груз передан от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.

"Следовательно, 6 грузовиков переправили "гуманитарку", а именно - продуктовые наборы через КПВВ Новотроицкое", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале апреля через КПВВ "Счастье" к временно оккупированной территории Донбасса проехали одиннадцать грузовых автомобилей от Международного Комитета Красного Креста. Местным жителям передали около 100 тонн гуманитарной помощи.

Ранее Украина через контрольный пункт въезда-выезда "Счастье" пропустила партию тестов на COVID для оккупированного Луганска.

РБК-Украина писало, что правительство Австрии приняло решение выделить Украине 1,5 млн евро. Средства предоставляются на гуманитарные проекты на Донбассе.

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