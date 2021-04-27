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Більше 100 тонн продуктів: на Донбас доставили чергову гуманітарну допомогу

Новость на русском → Вівторок 27 квітня 2021 17:40
Більше 100 тонн продуктів: на Донбас доставили чергову гуманітарну допомогу Фото: на Донбас прослідувала "гуманітарка" від МКЧХ (minre.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 27 квітня, на окуповані РФ частини Донецької та Луганської областей України прослідувало шість вантажівкок із гуманітарним вантажем. Загальна вага - 112,93 тонн.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій.

Вантаж передано від всіх держав-членів Женевських Конвенцій, які роблять внески в глобальний бюджет Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Відтак, 6 вантажівок переправили "гуманітарку", а саме - продуктові набори через КПВВ Новотроїцьке", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку квітня через КПВВ "Щастя" до тимчасово окупованої території Донбасу проїхали одинадцять вантажних автомобілів від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Місцевим жителям передали близько 100 тонн гуманітарної допомоги.

Раніше Україна через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Щастя" пропустила партію тестів на COVID для окупованого Луганська.

РБК-Україна писало, що уряд Австрії прийняв рішення виділити Україні 1,5 млн євро. Кошти надаються на гуманітарні проекти на Донбасі.

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