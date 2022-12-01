UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не 100 тисяч. Подоляк назвав втрати України у війні з Росією

Фото: радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Втрати української армії під час війни, яку розв'язала в Україні Росія, становлять 13 тисяч загиблими. Такі цифри назвали в Офісі президента України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар радника ОПУ Михайла Подоляка в ефірі 24 каналу.

"Безперечно, пані Урсула (голова Єврокомісії - ред.) помилилася - це очевидно. Тому вони видалили це відео, прибрали ці цифри - ми маємо офіційні оцінки Генштабу, які озвучує верховний головнокомандувач. Вони складають від 10 до 12,5-13 тисяч загиблих… Так, у нас більше втрат через поранення", - сказав радник.

При цьому Подоляк наголосив, що кількість загиблих цивільних українців - "точно не 20 тисяч". Ця цифра, на його думку, набагато більша, особливо якщо врахувати, скільки масових поховань і катівень знаходять українські військові післе деокупації тимчасово захоплених росіянами українських територій.

"Ми кажемо на різних міжнародних майданчиках, що Росія воює не з військовими - там вона програє війну. Вона воює з цивільним населенням", - констатував Подоляк.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що Росія від початку повномасштабної війни втратила в Україні близько 200 000 своїх військових, включаючи вбитих і поранених тощо.

Зранку у заяві президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн щодо втрат України у війні проти Росії була названа цифра, що не відповідає дійсності. Вона мала б стосуватися не лише загиблих, а й поранених військових та цивільних.

Крім того, президент України Володимир Зеленський нещодавно коментував втрати сторін і заявив, що втрати України у війні з РФ в 10 разів менші, ніж російські.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина ПодолякУрсула фон дер Ляйєн