Не 100 тисяч. Подоляк назвав втрати України у війні з Росією

"Безперечно, пані Урсула (голова Єврокомісії - ред.) помилилася - це очевидно. Тому вони видалили це відео, прибрали ці цифри - ми маємо офіційні оцінки Генштабу, які озвучує верховний головнокомандувач. Вони складають від 10 до 12,5-13 тисяч загиблих… Так, у нас більше втрат через поранення", - сказав радник.

При цьому Подоляк наголосив, що кількість загиблих цивільних українців - "точно не 20 тисяч". Ця цифра, на його думку, набагато більша, особливо якщо врахувати, скільки масових поховань і катівень знаходять українські військові післе деокупації тимчасово захоплених росіянами українських територій.

"Ми кажемо на різних міжнародних майданчиках, що Росія воює не з військовими - там вона програє війну. Вона воює з цивільним населенням", - констатував Подоляк.