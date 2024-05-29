До 100 тисяч гривень на бізнес можуть отримати ветерани: які умови

Ветерани та їхні сімʼї можуть долучитися до нової освітньо-грантової програми та отримати 100 тисяч гривень на розвиток бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
В міністерстві пояснили, що в Україні стартує національна освітньо-грантова програма "Траєкторія" для ветеранів та другого з подружжя. Мета програми - надати підприємцям-початківцям базові знання, практичні поради та фінансову підтримку для започаткування та розвитку власної справи.
За результатами навчання та представлених бізнес-проєктів 50 учасників отримають на конкурсній основі по 100 000 гривень фінансової підтримки на власну справу.
Участь у програмі можуть взяти:
При відборі заявок пріоритет надаватиметься бізнесам, що займаються виробництвом кухонного інвентарю, металу для кухні, текстилю, рушників, одягу, аксесуарів, іграшок, товарів із пластику та швейним підприємствам.
Дедлайн подання заявки - 16 червня 2024 року.
Навчання проходитиме в онлайн-форматі та міститиме теоретичну та практичну частини.
Теоретичний етап передбачає участь у вебінарі з розробки бізнес-плану, лекції від ветеранів-підприємців та заняття з психологом.
На практичному етапі майбутні підприємці складатимуть бізнес-план та отримають індивідуальні консультації від експертів.
Дізнатися більше про проєкт та подати заявку на участь можна за посиланням.
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