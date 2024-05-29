До 100 тисяч гривень на бізнес можуть отримати ветерани: які умови

В міністерстві пояснили, що в Україні стартує національна освітньо-грантова програма "Траєкторія" для ветеранів та другого з подружжя. Мета програми - надати підприємцям-початківцям базові знання, практичні поради та фінансову підтримку для започаткування та розвитку власної справи.

За результатами навчання та представлених бізнес-проєктів 50 учасників отримають на конкурсній основі по 100 000 гривень фінансової підтримки на власну справу.

Хто може подати заявку на участь

Участь у програмі можуть взяти:

ветерани (особи, що мають статус УБД);

другий з подружжя (офіційний чоловік/дружина ветеранів або військових, в т.ч. загиблих, зниклих безвісти та полонених).

При відборі заявок пріоритет надаватиметься бізнесам, що займаються виробництвом кухонного інвентарю, металу для кухні, текстилю, рушників, одягу, аксесуарів, іграшок, товарів із пластику та швейним підприємствам.

Дедлайн подання заявки - 16 червня 2024 року.

Деталі програми

Навчання проходитиме в онлайн-форматі та міститиме теоретичну та практичну частини.

Теоретичний етап передбачає участь у вебінарі з розробки бізнес-плану, лекції від ветеранів-підприємців та заняття з психологом.

На практичному етапі майбутні підприємці складатимуть бізнес-план та отримають індивідуальні консультації від експертів.

Дізнатися більше про проєкт та подати заявку на участь можна за посиланням.