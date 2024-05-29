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До 100 тысяч гривен на бизнес могут получить ветераны: какие условия

Фото: гранты до 100 тысяч гривен могут получить ветераны (flickr.com National Bank Of Ukraine)
Автор: Карина Левицкая

Ветераны и их семьи могут присоединиться к новой образовательно-грантовой программе и получить 100 тысяч гривен на развитие бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В министерстве пояснили, что в Украине стартует национальная образовательно-грантовая программа "Траектория" для ветеранов и вторых супругов. Цель программы - предоставить начинающим предпринимателям базовые знания, практические советы и финансовую поддержку для начала и развития собственного дела.

По результатам обучения и представленных бизнес-проектов, 50 участников получат на конкурсной основе по 100 000 гривен финансовой поддержки на собственное дело.

Кто может подать заявку на участие

Участие в программе могут принять:

  • ветераны (лица, имеющие статус УБД);
  • второй из супругов (официальный супруг ветеранов или военных, в т.ч. погибших, пропавших без вести и пленных).

При отборе заявок приоритет будет предоставляться бизнесам, занимающимся производством кухонного инвентаря, металла для кухни, текстиля, полотенец, одежды, аксессуаров, игрушек, пластика и швейных предприятий.

Дедлайн подачи заявки - 16 июня 2024 года.

Детали программы

Обучение будет проходить в онлайн-формате и будет содержать теоретическую и практическую части.

  • Теоретический этап предполагает участие в вебинаре по разработке бизнес-плана, лекции от ветеранов-предпринимателей и занятиям с психологом.

  • На практическом этапе будущие предприниматели будут составлять бизнес-план и получат индивидуальные консультации экспертов.

Узнать больше о проекте и подать заявку на участие можно по ссылке.

Напомним, ранее мы сообщали, какие льготы дает статус УБД военным и как их получить.

Кроме того, мы предоставляли полный список льгот для военных в Украине. Узнать это подробнее можно в материале РБК-Украина.

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