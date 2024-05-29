До 100 тысяч гривен на бизнес могут получить ветераны: какие условия

В министерстве пояснили, что в Украине стартует национальная образовательно-грантовая программа "Траектория" для ветеранов и вторых супругов. Цель программы - предоставить начинающим предпринимателям базовые знания, практические советы и финансовую поддержку для начала и развития собственного дела.

По результатам обучения и представленных бизнес-проектов, 50 участников получат на конкурсной основе по 100 000 гривен финансовой поддержки на собственное дело.

Кто может подать заявку на участие

Участие в программе могут принять:

ветераны (лица, имеющие статус УБД);

второй из супругов (официальный супруг ветеранов или военных, в т.ч. погибших, пропавших без вести и пленных).

При отборе заявок приоритет будет предоставляться бизнесам, занимающимся производством кухонного инвентаря, металла для кухни, текстиля, полотенец, одежды, аксессуаров, игрушек, пластика и швейных предприятий.

Дедлайн подачи заявки - 16 июня 2024 года.

Детали программы

Обучение будет проходить в онлайн-формате и будет содержать теоретическую и практическую части.

Теоретический этап предполагает участие в вебинаре по разработке бизнес-плана, лекции от ветеранов-предпринимателей и занятиям с психологом.

На практическом этапе будущие предприниматели будут составлять бизнес-план и получат индивидуальные консультации экспертов.

Узнать больше о проекте и подать заявку на участие можно по ссылке.