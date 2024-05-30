Не 100%. У Повітряних силах пояснили, чому не вдалося збити всі ракети під час атаки

В ніч на 30 травня Росія випустила по Україні 11 крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників, сили ППО збили сім з них. Захисникам не вдалося знищити всі ворожі ракети через брак засобів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.
"Цієї ночі працювали підрозділи радіоелектронної боротьби, також мобільні вогневі групи, зенітні ракетні війська, які знищили 7 з 11 ракет. Напередодні нам вдавалося ліквідовувати і більший відсоток збитих цілей", - сказав він.
За словами речника, причиною не 100% ефективності роботи протиповітряної оборони є дефіцит засобів.
"Основне питання - це дефіцит засобів протиповітряної оборони. Нам доводиться маневрувати своїми наявними силами і засобами, аби відбивати атаки, оскільки досить часто противник застосовує з різних точок, місць пусків свої ударні як безпілотники, так і ракети", - пояснив Євлаш.
Цієї ночі Росія атакувала Україну не лише ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС. Також ворог випустив 32 "Шахеди" та завдав ударів зенітними ракетами С-300/С-400 по Харківській області.
Сили ППО знищили всі ворожі безпілотники. ППО працювала у Хмельницькій, Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій, Одеській, Херсонській, Київській та Вінницькій областях.
Російські війська вдарили по інфраструктурі Харкова, постраждали семеро осіб.
Також росіяни атакували селище Мала Данилівка, там масштабні руйнування.
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