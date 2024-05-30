Не 100%. У Повітряних силах пояснили, чому не вдалося збити всі ракети під час атаки

"Цієї ночі працювали підрозділи радіоелектронної боротьби, також мобільні вогневі групи, зенітні ракетні війська, які знищили 7 з 11 ракет. Напередодні нам вдавалося ліквідовувати і більший відсоток збитих цілей", - сказав він.

За словами речника, причиною не 100% ефективності роботи протиповітряної оборони є дефіцит засобів.

"Основне питання - це дефіцит засобів протиповітряної оборони. Нам доводиться маневрувати своїми наявними силами і засобами, аби відбивати атаки, оскільки досить часто противник застосовує з різних точок, місць пусків свої ударні як безпілотники, так і ракети", - пояснив Євлаш.