Не 100%. В Воздушных силах объяснили, почему не удалось сбить все ракеты во время атаки

"Этой ночью работали подразделения радиоэлектронной борьбы, также мобильные огневые группы, зенитные ракетные войска, уничтожившие 7 из 11 ракет. Накануне нам удавалось ликвидировать и больший процент сбитых целей", - сказал он.

По словам спикера, причиной не 100% эффективности работы противовоздушной обороны является дефицит средств.

"Основной вопрос - это дефицит средств противовоздушной обороны. Нам приходится маневрировать своими имеющимися силами и средствами, чтобы отражать атаки, поскольку довольно часто противник применяет с разных точек, мест пусков свои ударные как беспилотники, так и ракеты", - пояснил Евлаш.