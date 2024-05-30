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Не 100%. В Воздушных силах объяснили, почему не удалось сбить все ракеты во время атаки

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В ночь на 30 мая Россия выпустила по Украине 11 крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков, силы ПВО сбили семь из них. Защитникам не удалось уничтожить все вражеские ракеты из-за нехватки средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Этой ночью работали подразделения радиоэлектронной борьбы, также мобильные огневые группы, зенитные ракетные войска, уничтожившие 7 из 11 ракет. Накануне нам удавалось ликвидировать и больший процент сбитых целей", - сказал он.

По словам спикера, причиной не 100% эффективности работы противовоздушной обороны является дефицит средств.

"Основной вопрос - это дефицит средств противовоздушной обороны. Нам приходится маневрировать своими имеющимися силами и средствами, чтобы отражать атаки, поскольку довольно часто противник применяет с разных точек, мест пусков свои ударные как беспилотники, так и ракеты", - пояснил Евлаш.

 

 

Что еще известно об атаке

Этой ночью Россия атаковала Украину не только ракетами Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС. Также враг выпустил 32 "Шахеда" и нанес удары зенитными ракетами С-300/С-400 по Харьковской области.

Силы ПВО уничтожили все вражеские беспилотники. ПВО работала в Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областях.

Российские войска ударили по инфраструктуре Харькова, пострадали семь человек.

Также россияне атаковали поселок Малая Даниловка, там масштабные разрушения.

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