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Более 100 млрд гривен: Минфин назвал месяц пиковых выплат по госдолгу

Автор: Александр Белоус

Министерство финансов Украины обнародовало график помесячных платежей по государственному долгу по действующим договорам по состоянию на 1 июня 2021 года. До конца года необходимо выплатить 368,4 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 249,6 млрд гривен, по внешнему - 118,8 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

По данным Минфина, самые большие выплаты предстоят в сентябре - 104,2 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 22,8 млрд гривен, по внешнему - 81,4 млрд гривен.

В июне власти Украины в сентябре должны вернуть кредиторам - 74,6 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 62,8 млрд гривен, по внешнему - 11,8 млрд гривен.

Как сообщало РБК-Украина, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 апреля 2021 года составил 2 534,28 млрд гривен или 91,33 млрд долларов. Долг вырос в результате размещения еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долларов

Напомним, по данным НБУ, во втором-четвертом квартале 2021 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 13,832 млрд долларов, из которых 10,818 млрд долларов - основанная сумма долга, 3,015 млрд долларов - проценты.

Пиковые выплаты приходятся на III квартал 2021 года - 5,624 млрд долларов и на IV квартал - 4,959 млрд долларов.

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