Понад 100 млрд гривень: Мінфін назвав місяць пікових виплат за держборгом

Міністерство фінансів України оприлюднило графік помісячних платежів за державним боргом за діючими договорами станом на 1 червня 2021 року. До кінця року необхідно виплатити 368,4 млрд гривень, у т.ч. за внутрішнім боргом - 249,6 млрд гривень, за зовнішнім - 118,8 млрд гривень.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну .

У червні влада України у вересні повинна повернути кредиторам - 74,6 млрд гривень, у т.ч. за внутрішнім боргом - 62,8 млрд гривень, за зовнішнім - 11,8 млрд гривень.

За даними Мінфіну, найбільші виплати мають відбутися у вересні - 104,2 млрд гривень, у т.ч. за внутрішнім боргом - 22,8 млрд гривень, за зовнішнім-81,4 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, державний і гарантований державою борг України станом на 30 квітня 2021 року склав 2 534,28 млрд гривень або 91,33 млрд доларів. Борг виріс в результаті розміщення єврооблігацій на суму 1,25 млрд доларів

Нагадавши, за даними НБУ, у другому-четвертому кварталі 2021 року уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 13,832 млрд доларів, з яких 10,818 млрд доларів - заснована сума боргу, 3,015 млрд доларів - відсотки.

Пікові виплати припадають на III квартал 2021 року - 5,624 млрд доларів і на IV квартал - 4,959 млрд доларів.