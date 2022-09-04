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Почти 100 млрд евро. Италия к концу года увеличит траты на импорт энергоресурсов вдвое

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Рим, Воскресенье 04 сентября 2022 12:25
Почти 100 млрд евро. Италия к концу года увеличит траты на импорт энергоресурсов вдвое Фото: Италия вдвое увеличит траты на энергоресурсы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Стоимость импорта энергоносителей для Италии в 2022 году вырастет на 60 млрд евро по сравнению с 2021 годом и достигнет почти 100 млрд евро.

Об этом заявил министр экономики и финансов Италии Даниэле Франко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"По импорту энергии мы переходим от 43 млрд в 2021 году к 100 млрд евро, которых эта цифра может достичь в 2022 году. Такое увеличение вызовет отток итальянских ресурсов за рубеж, который обнуляет профицит, накопленный за последние годы", - сообщил министр.

По его словам, в 2021 году Италия импортировала три четверти необходимых объемов энергоресурсов. При этом на начало года 40% газа Италия импортировала из России, однако в июле этот показатель сократился до 25%. Таким образом, Италия обогнала по темпам сокращения зависимости от российского газа Германию.

Напомним, что стоимость электроэнергии в Европе впервые превысила 1000 евро. Цена европейских эталонных контрактов (German Power) на 2023 год превысила отметку 1000 евро за МВт-ч.

Также ранее сообщалось, что Еврокомиссия изучает варианты ограничения цен на энергоносители и сокращения спроса на электроэнергию в странах ЕС.

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Рим Италия Энергоресурсы
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