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Майже 100 млрд євро. Італія до кінця року збільшить витрати на імпорт енергоресурсів удвічі

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Рим, Неділя 04 вересня 2022 12:25
Майже 100 млрд євро. Італія до кінця року збільшить витрати на імпорт енергоресурсів удвічі Фото: Італія вдвічі збільшить витрати на енергоресурси (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вартість імпорту енергоносіїв для Італії в 2022 році зросте на 60 млрд євро в порівнянні з 2021 роком і досягне майже 100 млрд євро.

Про це заявив міністр економіки і фінансів Італії Даніеле Франко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Щодо імпорту енергії ми переходимо від 43 млрд в 2021 році до 100 млрд євро, яких ця цифра може досягти в 2022 році. Таке збільшення викличе відтік італійських ресурсів за кордон, який обнуляє профіцит, накопичений за останні роки", - повідомив міністр.

За його словами, в 2021 році Італія імпортувала три чверті необхідних обсягів енергоресурсів. При цьому на початок року 40% газу Італія імпортувала з Росії, проте в липні цей показник скоротився до 25%. Таким чином, Італія обігнала за темпами скорочення залежності від російського газу Німеччину.

Нагадаємо, що вартість електроенергії в Європі вперше перевищила 1000 євро. Ціна європейських еталонних контрактів (German Power) на 2023 рік перевищила позначку 1000 євро за МВт-год.

Також раніше повідомлялося, що Єврокомісія вивчає варіанти обмеження цін на енергоносії і скорочення попиту на електроенергію в країнах ЄС.

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Рим Італія Энергоресурсы
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