Почти 100 мигрантов ночью атаковали границу Польши

В четверг, 16 декабря, 93 мигранта со стороны Беларуси пытались прорвать границу Польши. Одна из групп нелегалов атаковала польских пограничников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на погранслужбу Польши в Twitter.
На охраняемом участке границы Дубиче-Церкевне 11 мигрантов силой пытались прорвать границу Польши. Они бросали петарды в силовиков.
Также еще группа из 9 человек в районе Бобровника пыталась перебраться на территорию ЕС.
Польские офицеры пресекли все попытки нелегального пересечения границы страны.
Напомним, полиция Польши задержала украинца, который перевозил нелегалов. У мужчины в авто обнаружили шестерых граждан Ирака и одного гражданина Египта.