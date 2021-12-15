ru ua
Ср, 15 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Польше задержали украинца, который перевозил мигрантов из Ирака и Египта

Новина українською →
Польша, Среда 15 декабря 2021 16:57
В Польше задержали украинца, который перевозил мигрантов из Ирака и Египта Фото: украинец перевозил нелегалов в Польше (lubuska.policja.gov.pl)
Автор: Иванна Шовкун

Полиция Польши задержала украинца, который перевозил нелегалов. У мужчины в авто обнаружили шестерых граждан Ирака и одного гражданина Египта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

Авто украинца марки Volkswagen Sharan остановили ночтю в городе Нова-Суль. При этом в салоне находились семеро мигрантов в возрасте от 23 до 27 лет. Вероятно, они направлялись в сторону границы с Германией.

"Судебное разбирательство с их участием в настоящее время продолжается. 30-летний гражданин Украины услышал обвинения по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса, которая заключается в организации незаконного пересечения границы для других людей. Ему грозит 8 лет тюрьмы", - рассказал пресс-секретарь Любушской полиции Марчин Малудий.

Фото: украинец перевозил мигрантов в Польше (lubuska.policja.gov.pl)

Он добавил, что мигрантов передадут пограничникам, которые решат их дальнейшую судьбу.

Напомним, польские спецслужбы уверены, что штурмом на белорусско-польской границе руководили из Беларуси. Главным координатором считают генерал-майора, заместителя председателя Пограничной службы Беларуси Романа Подлинева.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
NEWS
Кабмин продлевает адаптивный карантин в Украине до 31 марта
Кабмин продлевает адаптивный карантин в Украине до 31 марта
DAILY
Малая доза. Как в мире прививают детей от COVID и что планируют в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Малая доза. Как в мире прививают детей от COVID и что планируют в Украине