В Польше задержали украинца, который перевозил мигрантов из Ирака и Египта

Полиция Польши задержала украинца, который перевозил нелегалов. У мужчины в авто обнаружили шестерых граждан Ирака и одного гражданина Египта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР .

Авто украинца марки Volkswagen Sharan остановили ночтю в городе Нова-Суль. При этом в салоне находились семеро мигрантов в возрасте от 23 до 27 лет. Вероятно, они направлялись в сторону границы с Германией.

"Судебное разбирательство с их участием в настоящее время продолжается. 30-летний гражданин Украины услышал обвинения по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса, которая заключается в организации незаконного пересечения границы для других людей. Ему грозит 8 лет тюрьмы", - рассказал пресс-секретарь Любушской полиции Марчин Малудий.

Фото: украинец перевозил мигрантов в Польше (lubuska.policja.gov.pl)

Он добавил, что мигрантов передадут пограничникам, которые решат их дальнейшую судьбу.